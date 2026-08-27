قضية سيف الدين العرفاوي: حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 31 أوت
قررت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الناشط عضو حركة نفس سيف الدين العرفاوي للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 31 أوت الجاري.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي سيف الدين العرفاوي، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته.
وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بنشر تدوينة تضمنت شعارات مسيئة تم رفعها خلال مسيرة احتجاجية انتظمت يوم الجمعة 20 أوت الجاري وسط العاصمة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي سيف الدين العرفاوي، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته.
وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بنشر تدوينة تضمنت شعارات مسيئة تم رفعها خلال مسيرة احتجاجية انتظمت يوم الجمعة 20 أوت الجاري وسط العاصمة.
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