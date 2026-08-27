قضية سيف الدين العرفاوي: حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 31 أوت

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته.وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة،