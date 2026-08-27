قبلي: تقليص مدة خطبة الجمعة إلى 10 أو 15 دقيقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي،، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أن توقيت خطبة الجمعة سيكون بينويأتي هذا الإجراء مراعاة للظروف المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها الجهة، وتخفيفا على المصلين خلال هذه الفترة.