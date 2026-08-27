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قبلي: تقليص مدة خطبة الجمعة إلى 10 أو 15 دقيقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 13:02 قراءة: 0 د, 22 ث
      
دعت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي كافة الأئمة الخطباء بمساجد الجهة إلى التقليص في المدة المخصصة لخطبة الجمعة، غدا الجمعة 28 أوت 2026، وذلك على خلفية موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.


وأكدت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي، عائدة لاغة، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أن توقيت خطبة الجمعة سيكون بين 10 و15 دقيقة.


ويأتي هذا الإجراء مراعاة للظروف المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها الجهة، وتخفيفا على المصلين خلال هذه الفترة.
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