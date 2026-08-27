حاتم بن يوسف: أسعار الذهب في تونس مرشحة لارتفاع جديد وقد تبلغ 500 دينار للغرام

ارتفاع سعر الذهب عيار 18



البنوك المركزية تدعم الطلب العالمي



السوق التونسية رهينة الأسعار العالمية



وقال رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ،، في تصريح لموزاييك، إن أسعار الذهب تأثرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من المتغيرات الدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق والأسعار.وأوضح بن يوسف أننتيجة انخفاض حجم المبيعات العالمية، مشيرا إلى أن معدل مبيعات الذهب في العالم خلال سنة 2025 بلغ نحو، قبل أن يتراجع في فترة لاحقة إلى حدود، الأمر الذي انعكس على الأسعار.وبيّن رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ أن سعر غرام الذهب عيار 18 ارتفع من حواليإلى نحو، مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى إمكانية تسجيل زيادة إضافية في أسعار الذهب في حدود، في ظل استمرار العوامل التي تدعم ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر.وتوقع بن يوسف أن يصل سعر غرام الذهب عيار 18 في محلات بيع المصوغ إلى ما بينخلال الفترة القادمة.وتتزامن هذه التوقعات مع مواصلة عدد من البنوك المركزية، وخاصة في الدول الآسيوية والصين،، بما يساهم في المحافظة على مستويات مرتفعة من الطلب العالمي.ووفق المعطيات المذكورة، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من سنة 2026 نحو، فيما عززت الصين بدورها حيازاتها من الذهب خلال الفترة ذاتها.وأكد حاتم بن يوسف أن استمرار عمليات شراء الذهب من قبل الصين وعدد من الدول الآسيوية من شأنه أن يدعم الطلب العالمي ويدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.ويرتبط سعر الذهب في تونس أساسا، وهو ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بالتقلبات الاقتصادية والمالية الدولية.ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، تبقى التوقعات متجهة نحو