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حاتم بن يوسف: أسعار الذهب في تونس مرشحة لارتفاع جديد وقد تبلغ 500 دينار للغرام

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 10:58 قراءة: 1 د, 53 ث
      
سجّلت أسعار الذهب في تونس ارتفاعا جديدا بعد فترة من التراجع، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر منحاه التصاعدي خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تأثير التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على الأسواق.


وقال رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، في تصريح لموزاييك، إن أسعار الذهب تأثرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من المتغيرات الدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق والأسعار.


وأوضح بن يوسف أن أسعار الذهب شهدت خلال فترة سابقة تراجعا إلى مستويات منخفضة نتيجة انخفاض حجم المبيعات العالمية، مشيرا إلى أن معدل مبيعات الذهب في العالم خلال سنة 2025 بلغ نحو 27 طنا شهريا، قبل أن يتراجع في فترة لاحقة إلى حدود 5 أطنان شهريا، الأمر الذي انعكس على الأسعار.


ارتفاع سعر الذهب عيار 18

وبيّن رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ أن سعر غرام الذهب عيار 18 ارتفع من حوالي 280 دينارا إلى نحو 320 دينارا حاليا، مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى إمكانية تسجيل زيادة إضافية في أسعار الذهب في حدود 20 بالمائة إلى غاية شهر ديسمبر، في ظل استمرار العوامل التي تدعم ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر.

وتوقع بن يوسف أن يصل سعر غرام الذهب عيار 18 في محلات بيع المصوغ إلى ما بين 480 و500 دينار خلال الفترة القادمة.

البنوك المركزية تدعم الطلب العالمي

وتتزامن هذه التوقعات مع مواصلة عدد من البنوك المركزية، وخاصة في الدول الآسيوية والصين، تعزيز احتياطياتها من الذهب، بما يساهم في المحافظة على مستويات مرتفعة من الطلب العالمي.

ووفق المعطيات المذكورة، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من سنة 2026 نحو 289 طنا، فيما عززت الصين بدورها حيازاتها من الذهب خلال الفترة ذاتها.

وأكد حاتم بن يوسف أن استمرار عمليات شراء الذهب من قبل الصين وعدد من الدول الآسيوية من شأنه أن يدعم الطلب العالمي ويدفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

السوق التونسية رهينة الأسعار العالمية

ويرتبط سعر الذهب في تونس أساسا بسعر الأونصة في الأسواق العالمية وبسعر صرف الدينار مقابل الدولار، وهو ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بالتقلبات الاقتصادية والمالية الدولية.

ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، تبقى التوقعات متجهة نحو مواصلة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الأشهر المقبلة.
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