JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:29 Tunis

كلمة «حتّى»... حرف صغير حيّر النحاة وجنّن سيبويه

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a9003048c2532.47447800_jfhnkgmeqlipo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 10:29 قراءة: 2 د, 19 ث
      
تناول الدكتور أسامة فوزي في مقطع فيديو موضوعاً لغوياً طريفاً ومعقداً في الوقت نفسه، يتعلق بكلمة «حتى»، ذلك الحرف الصغير الذي تعددت وظائفه الإعرابية واختلف النحاة في تحديد أحكامه بحسب موقعه في الجملة، حتى ارتبط في التراث النحوي بالمقولة الشهيرة المنسوبة إلى سيبويه: «أموت وفي نفسي شيء من حتى».


ويستعرض الدكتور فوزي الأسباب التي جعلت من «حتى» واحدة من أكثر الأدوات إثارة للنقاش بين علماء النحو العربي، مشيراً إلى أنها لا تؤدي وظيفة واحدة ثابتة، بل يمكن أن تأتي حرف جر أو حرف عطف أو حرف ابتداء، كما يمكن أن تنصب الفعل المضارع في بعض التراكيب.


«حتى» وحكاية سيبويه

ويربط الفيديو هذه المسألة بشخصية سيبويه، أحد أبرز أعلام النحو العربي وصاحب كتاب «الكتاب»، الذي يعد من أهم المؤلفات المؤسسة لعلم النحو.


ويشير المتحدث إلى أن تعقيد استعمالات كلمة «حتى» جعلها موضوعاً دائماً للمناظرات والنقاشات بين النحاة، حيث كان اختلاف موقعها في الجملة يؤدي إلى اختلاف إعراب الكلمة التي تليها، مع إمكانية صحة أكثر من وجه بحسب التركيب والسياق.

متى تكون «حتى» حرف جر؟

من أشهر استعمالات «حتى» أن تأتي حرف جر، كما في قوله تعالى: «سلام هي حتى مطلع الفجر»، حيث يكون الاسم بعدها مجروراً.

كما يمكن أن تدخل على الفعل المضارع، فيكون منصوباً بـ«أن» مضمرة بعد «حتى»، وهو ما يفتح باباً آخر من أبواب الإعراب ويكشف تعدد وظائف هذه الأداة في اللغة العربية.

«حتى» حرف عطف أيضاً

وقد تأتي «حتى» حرف عطف، كما في المثال: «جاء الطلاب حتى خالد»، حيث يكون الاسم الذي يليها معطوفاً على ما قبله، ويتبع المعطوفَ في إعرابه.

ويؤكد الفيديو أن هذا التنوع في الاستعمال هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت «حتى» مادة خصبة للدراسة النحوية والمناظرات بين علماء اللغة.

عندما لا يكون لـ«حتى» عمل إعرابي

ومن أوجه استعمالها أيضاً أن تأتي حرف ابتداء لا يؤثر إعرابياً فيما بعده، فتبدأ بعده جملة جديدة.

ويضرب الدكتور فوزي مثالاً بالبيت الشعري: «فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل»، موضحاً أن كلمة «ماء» جاءت مرفوعة باعتبارها مبتدأ، لأن «حتى» في هذا الموضع لا تقوم بعمل الجر أو النصب.

سر اختلاف النحاة في إعراب «حتى»

ويخلص الفيديو إلى أن اختلاف النحاة حول «حتى» لا يعود إلى تناقض في القواعد، بل إلى تعدد وظائف الكلمة بحسب السياق.

فهي تحمل، في مختلف استعمالاتها، معنى الغاية والنهاية، غير أن وظيفتها الإعرابية تتغير وفق تركيب الجملة وما يأتي بعدها، وهو ما جعلها واحدة من أكثر الأدوات النحوية ثراءً وتعقيداً.

ويستحضر الدكتور فوزي المثال الشهير: «أكلت السمكة حتى رأسَها، وحتى رأسِها، وحتى رأسُها»، موضحاً أن اختلاف حركة كلمة «رأس» يرتبط باختلاف وظيفة «حتى» في كل تركيب، وهو مثال يعكس بدقة مرونة اللغة العربية وثراء نظامها النحوي.

وهكذا، يبقى حرف «حتى»، رغم قصره، واحداً من أكثر حروف العربية إثارة للاهتمام، إذ جمع بين الجر والعطف والابتداء والنصب، وحوّل مسألة لغوية صغيرة إلى موضوع ظل حاضراً في كتب النحو والدرس الأكاديمي والمناظرات اللغوية عبر القرون.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335127

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 أوت 2026 | 14 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet46°
35° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
46°-29
45°-32
41°-28
39°-29
36°-28
  • Avoirs en devises 25102,8
  • (26/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38725 DT
  • (26/08)
  • 1 $ = 2,90659 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/08)     2026,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/08)   30080 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio