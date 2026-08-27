كلمة «حتّى»... حرف صغير حيّر النحاة وجنّن سيبويه

«حتى» وحكاية سيبويه



متى تكون «حتى» حرف جر؟



«حتى» حرف عطف أيضاً



عندما لا يكون لـ«حتى» عمل إعرابي



سر اختلاف النحاة في إعراب «حتى»



تناول الدكتورفي مقطع فيديو موضوعاً لغوياً طريفاً ومعقداً في الوقت نفسه، يتعلق بكلمة، ذلك الحرف الصغير الذي تعددت وظائفه الإعرابية واختلف النحاة في تحديد أحكامه بحسب موقعه في الجملة، حتى ارتبط في التراث النحوي بالمقولة الشهيرة المنسوبة إلى سيبويه:ويستعرض الدكتور فوزي الأسباب التي جعلت من، مشيراً إلى أنها لا تؤدي وظيفة واحدة ثابتة، بل يمكن أن تأتي، كما يمكن أن تنصب الفعل المضارع في بعض التراكيب.ويربط الفيديو هذه المسألة بشخصية، أحد أبرز أعلام النحو العربي وصاحب كتاب، الذي يعد من أهم المؤلفات المؤسسة لعلم النحو.ويشير المتحدث إلى أن تعقيد استعمالات كلمة «حتى» جعلها موضوعاً دائماً للمناظرات والنقاشات بين النحاة، حيث كان اختلاف موقعها في الجملة يؤدي إلى اختلاف إعراب الكلمة التي تليها، مع إمكانية صحة أكثر من وجه بحسب التركيب والسياق.من أشهر استعمالات «حتى» أن تأتي، كما في قوله تعالى:، حيث يكون الاسم بعدها مجروراً.كما يمكن أن تدخل على الفعل المضارع، فيكون منصوباً بـبعد «حتى»، وهو ما يفتح باباً آخر من أبواب الإعراب ويكشف تعدد وظائف هذه الأداة في اللغة العربية.وقد تأتي «حتى»، كما في المثال:، حيث يكون الاسم الذي يليها معطوفاً على ما قبله، ويتبع المعطوفَ في إعرابه.ويؤكد الفيديو أن هذا التنوع في الاستعمال هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت «حتى» مادة خصبة للدراسة النحوية والمناظرات بين علماء اللغة.ومن أوجه استعمالها أيضاً أن تأتيلا يؤثر إعرابياً فيما بعده، فتبدأ بعده جملة جديدة.ويضرب الدكتور فوزي مثالاً بالبيت الشعري:، موضحاً أن كلمة «ماء» جاءت مرفوعة باعتبارها مبتدأ، لأن «حتى» في هذا الموضع لا تقوم بعمل الجر أو النصب.ويخلص الفيديو إلى أنفهي تحمل، في مختلف استعمالاتها، معنى، غير أن وظيفتها الإعرابية تتغير وفق تركيب الجملة وما يأتي بعدها، وهو ما جعلها واحدة من أكثر الأدوات النحوية ثراءً وتعقيداً.ويستحضر الدكتور فوزي المثال الشهير:، موضحاً أن اختلاف حركة كلمة «رأس» يرتبط باختلاف وظيفة «حتى» في كل تركيب، وهو مثال يعكس بدقةوهكذا، يبقى حرف، رغم قصره، واحداً من أكثر حروف العربية إثارة للاهتمام، إذ جمع بين، وحوّل مسألة لغوية صغيرة إلى موضوع ظل حاضراً في كتب النحو والدرس الأكاديمي والمناظرات اللغوية عبر القرون.