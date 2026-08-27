إيداع مغاربي السجن بعد ضبط 8 كيلوغرامات من الكوكايين و18 كيلوغراما من الزطلة بحوزته

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن، مفادها أن المشتبه به دخل التراب التونسي عبر أحد المعابر الحدودية بالشمال الغربي على متن سيارة فاخرة، وبحوزته شحنة هامة من المخدرات.وبالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، تمإلى حين نصب كمين محكم له بمنطقة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة، حيث تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من محاصرته وإجباره على التوقف.وبإخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق، تم العثور على، تمثلت فيوبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار، مع إصدار إنابة قضائية لفائدة الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية عناصرالتي يشتبه في نشاطه ضمنها.