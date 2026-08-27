إيداع مغاربي السجن بعد ضبط 8 كيلوغرامات من الكوكايين و18 كيلوغراما من الزطلة بحوزته
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق مواطن مغاربي تم إيقافه بالضاحية الشمالية للعاصمة، بعد ضبط كمية هامة من المخدرات مخفية بإحكام داخل سيارته.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، مفادها أن المشتبه به دخل التراب التونسي عبر أحد المعابر الحدودية بالشمال الغربي على متن سيارة فاخرة، وبحوزته شحنة هامة من المخدرات.
وبالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، تم وضع المشتبه به تحت الرقابة اللازمة إلى حين نصب كمين محكم له بمنطقة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة، حيث تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من محاصرته وإجباره على التوقف.
وبإخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق، تم العثور على شحنة من المخدرات مخفية بإحكام داخل خزان للغاز بالصندوق الخلفي للسيارة، تمثلت في 8 كيلوغرامات من الكوكايين و180 صفيحة من الزطلة تزن حوالي 18 كيلوغراما.
وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، مع إصدار إنابة قضائية لفائدة الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية عناصر الشبكة الدولية التي يشتبه في نشاطه ضمنها.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، مفادها أن المشتبه به دخل التراب التونسي عبر أحد المعابر الحدودية بالشمال الغربي على متن سيارة فاخرة، وبحوزته شحنة هامة من المخدرات.
وبالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، تم وضع المشتبه به تحت الرقابة اللازمة إلى حين نصب كمين محكم له بمنطقة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة، حيث تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من محاصرته وإجباره على التوقف.
وبإخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق، تم العثور على شحنة من المخدرات مخفية بإحكام داخل خزان للغاز بالصندوق الخلفي للسيارة، تمثلت في 8 كيلوغرامات من الكوكايين و180 صفيحة من الزطلة تزن حوالي 18 كيلوغراما.
وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، مع إصدار إنابة قضائية لفائدة الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية عناصر الشبكة الدولية التي يشتبه في نشاطه ضمنها.
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