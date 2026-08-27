عامر بحبة: تونس ضمن أكثر المناطق حرارة في العالم

وأوضح عامر بحبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج، أن، لتصنف كثاني أشد محطة حرارة في العالم بعد محطة مهران الإيرانية.وأضاف أن هذه الدرجة تمثل، متجاوزة الرقم السابق المسجل خلال شهر جويلية والبالغ، كما أصبحت قريبة جدا من الرقم القياسي المطلق المسجل في تونس، والمقدر بـوأشار بحبة إلى أن، متجاوزة رقمها السابق المسجل سنة 2021 والمقدر بـ48.9 درجة، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة ضمن أشد محطات الحرارة في العالم.ووصف الباحث المختص في المناخ، مؤكدا أنوبخصوص الوضع الجوي، أكد بحبة أن، باعتبار أن درجات الحرارة ستبقى في مستويات مماثلة تقريبا لما تم تسجيله أمس، خاصة في ظل تزامن موجة الحر مع انقطاعات التيار الكهربائي.وأوضح أن أغلب مناطق البلاد ستسجل درجات حرارة في الأربعينيات، حيث، مشيرا إلى أن المدن الساحلية تشهد بدورها ارتفاعا ملحوظا فيوتوقع عامر بحبة أن يبدأ، مع استمرار الأجواء الحارة، قبل أن تعود المعدلات الصيفية الاعتيادية، التي تتراوح بين