رئيسة قسم طب العيون في مستشفى صفاقس: تضاعف حالات تمزق الشبكية بسبب الحرارة
كشفت رئيسة قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ونائب رئيس الجمعية التونسية لطب العيون، الدكتورة أميرة الطريقي، عن تسجيل تضاعف في عدد حالات تمزق الشبكية خلال الفترة الحالية، مرجحة أن يكون ذلك مرتبطا بارتفاع درجات الحرارة ونقص شرب الماء.
وأوضحت الدكتورة أميرة الطريقي، في تصريح لإذاعة الديوان، أن القسم كان يستقبل في السابق بين ثلاث وأربع حالات يوميا من حالات تمزق الشبكية، مؤكدة أن العدد تضاعف خلال هذه الصائفة.
وبينت أن العين تتكون بنسبة كبيرة من الماء، مشيرة إلى أن نقص شرب الماء، خاصة مع التعرض للحرارة المفرطة، يمكن أن يؤدي إلى تقلص الجسم الزجاجي داخل العين.
وأضافت أن الجسم الزجاجي يكون مرتبطا بالشبكية، وعندما يتقلص قد يؤدي ذلك إلى شد الشبكية وحدوث تمزقات صغيرة فيها، محذرة من أن إهمال هذه الحالات قد يتسبب في تطورها إلى انفصال الشبكية، وهو ما يستوجب تدخلا جراحيا سريعا.
ودعت الطبيقي المواطنين إلى الانتباه إلى بعض العلامات، من بينها رؤية أجسام متحركة أو ما يشبه الذباب أمام العين، أو ظهور ومضات أو نقاط مضيئة، مؤكدة أن ظهور مثل هذه الأعراض يستوجب إجراء كشف استعجالي للشبكية.
وأكدت في هذا السياق أهمية شرب كميات كافية من الماء والابتعاد قدر الإمكان عن الحرارة المفرطة، خاصة خلال فترات الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حفاظا على صحة العين والوقاية من المضاعفات المحتملة.
وأوضحت الدكتورة أميرة الطريقي، في تصريح لإذاعة الديوان، أن القسم كان يستقبل في السابق بين ثلاث وأربع حالات يوميا من حالات تمزق الشبكية، مؤكدة أن العدد تضاعف خلال هذه الصائفة.
وبينت أن العين تتكون بنسبة كبيرة من الماء، مشيرة إلى أن نقص شرب الماء، خاصة مع التعرض للحرارة المفرطة، يمكن أن يؤدي إلى تقلص الجسم الزجاجي داخل العين.
وأضافت أن الجسم الزجاجي يكون مرتبطا بالشبكية، وعندما يتقلص قد يؤدي ذلك إلى شد الشبكية وحدوث تمزقات صغيرة فيها، محذرة من أن إهمال هذه الحالات قد يتسبب في تطورها إلى انفصال الشبكية، وهو ما يستوجب تدخلا جراحيا سريعا.
ودعت الطبيقي المواطنين إلى الانتباه إلى بعض العلامات، من بينها رؤية أجسام متحركة أو ما يشبه الذباب أمام العين، أو ظهور ومضات أو نقاط مضيئة، مؤكدة أن ظهور مثل هذه الأعراض يستوجب إجراء كشف استعجالي للشبكية.
وأكدت في هذا السياق أهمية شرب كميات كافية من الماء والابتعاد قدر الإمكان عن الحرارة المفرطة، خاصة خلال فترات الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حفاظا على صحة العين والوقاية من المضاعفات المحتملة.
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