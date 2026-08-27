رئيسة قسم طب العيون في مستشفى صفاقس: تضاعف حالات تمزق الشبكية بسبب الحرارة

كشفت، عن تسجيل، مرجحة أن يكون ذلك مرتبطا بارتفاع درجات الحرارة ونقص شرب الماء.وأوضحت الدكتورة أميرة الطريقي، في تصريح لإذاعة الديوان، أن القسم كان يستقبل في السابقمن حالات تمزق الشبكية، مؤكدة أن العددوبينت أن، مشيرة إلى أن نقص شرب الماء، خاصة مع التعرض للحرارة المفرطة، يمكن أن يؤدي إلى تقلص الجسم الزجاجي داخل العين.وأضافت أن الجسم الزجاجي يكون مرتبطا بالشبكية، وعندما يتقلص قد يؤدي ذلك إلى، محذرة من أن إهمال هذه الحالات قد يتسبب في تطورها إلى، وهو ما يستوجب تدخلا جراحيا سريعا.ودعت الطبيقي المواطنين إلى الانتباه إلى بعض العلامات، من بينها، مؤكدة أن ظهور مثل هذه الأعراض يستوجبوأكدت في هذا السياق أهمية، خاصة خلال فترات الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حفاظا على صحة العين والوقاية من المضاعفات المحتملة.