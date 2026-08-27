أزمة المياه المعلبة: وزارة التجارة تؤكد أنها ظرفية

أكد، أن أزمة نقص المياه المعلبة التي تشهدها الأسواق، معربا عن أمله في تجاوزها خلال الفترة المقبلة.وأوضح الخلفاوي، لدى حضوره الخميس في برنامجعلى إذاعة الديوان، أن النقص المسجل يعود أساسا إلى، إلى جانبالتي أثرت على نسق الإنتاج.وبيّن أن الوضعية كانت، حيث كانت الكميات متوفرة بالأسواق، إلى جانب وجود مخزونات هامة لدى التجار ووحدات الإنتاج، قبل أن تتغير الوضعية بشكل متسارع خلال شهر جويلية، الذي شهدوأضاف أن المخزونات لدى شركات الجملة ووحدات الإنتاج تم استنزافها، ليصبح الاعتماد أساسا على، الذي يواجه بدوره صعوبات في المحافظة على نسقه بسبب تواصل الانقطاعات الكهربائية، وهو ما يفسر النقص المسجل في السوق.وأكد الخلفاوي أن، بما يمكن من تلبية الطلب الوطني على المياه المعلبة وتجاوز هذه الأزمة الظرفية.