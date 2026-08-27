عضو جامعة الكهرباء والغاز: القطع الدوري سببه اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

أكد، أن تواصل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك التونسيين للكهرباء قد يؤدي إلىوأوضح بن عمار، خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم ضمن برنامج، أن الإشكال الرئيسي الذي تعيشه الشبكة الكهربائية يتمثل في، مؤكدا أن عمليات القطع لا ترتبط بالضرورة بأعطال فنية.وقال إن الشركة تلجأ إلى، وذلك لتجنب انهيارها، موضحا أن الأعوان والإطارات والمهندسين يعملون في ظروف صعبة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء.وأضاف أن، مشيرا إلى أن موجات الحرارة القياسية أدت إلى زيادة الضغط على شبكة الإنتاج والنقل والتوزيع.ودعا بن عمار المواطنين إلى، مؤكدا أن كل ميغاواط يتم توفيره يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة والحد من الحاجة إلى القطع الدوري.واعتبر، في المقابل، أن الأزمة الحاليةتتطلب مراجعة السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة والاستثمار في وسائل الإنتاج والبنية التحتية.كما شدد على ضرورةالتي أصبحت تفرض ضغوطا متزايدة على منظومة الطاقة، داعيا إلى تطوير برامج للتأقلم معها وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة، وخاصةوأكد أن معالجة الوضع تتطلبتضمن تطوير قدرات الإنتاج ومواكبة حاجيات الاستهلاك المتزايدة، حتى لا تتكرر أزمة الانقطاعات مع كل موجة حرارة وارتفاع في الطلب على الكهرباء.