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عضو جامعة الكهرباء والغاز: القطع الدوري سببه اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 07:33 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أكد إلياس بن عمار، عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز، أن تواصل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك التونسيين للكهرباء قد يؤدي إلى مزيد من عمليات تخفيف الأحمال والقطع الدوري للتيار الكهربائي.


وأوضح بن عمار، خلال مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم ضمن برنامج «صباح الورد»، أن الإشكال الرئيسي الذي تعيشه الشبكة الكهربائية يتمثل في عدم التوازن بين الطلب على الكهرباء وقدرات الإنتاج، مؤكدا أن عمليات القطع لا ترتبط بالضرورة بأعطال فنية.


وقال إن الشركة تلجأ إلى تخفيف الأحمال عندما يرتفع الاستهلاك إلى مستويات قد تهدد استقرار الشبكة، وذلك لتجنب انهيارها، موضحا أن الأعوان والإطارات والمهندسين يعملون في ظروف صعبة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء.


وأضاف أن الاستهلاك خلال ساعات الليل أصبح، في بعض الفترات، مرتفعا بشكل لافت، مشيرا إلى أن موجات الحرارة القياسية أدت إلى زيادة الضغط على شبكة الإنتاج والنقل والتوزيع.

ودعا بن عمار المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن كل ميغاواط يتم توفيره يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة والحد من الحاجة إلى القطع الدوري.

واعتبر، في المقابل، أن الأزمة الحالية ليست ظرفية فقط، بل تعكس مشكلة هيكلية تتطلب مراجعة السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة والاستثمار في وسائل الإنتاج والبنية التحتية.

كما شدد على ضرورة الاستعداد بشكل أفضل للتغيرات المناخية التي أصبحت تفرض ضغوطا متزايدة على منظومة الطاقة، داعيا إلى تطوير برامج للتأقلم معها وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.

وأكد أن معالجة الوضع تتطلب رؤية طويلة المدى تضمن تطوير قدرات الإنتاج ومواكبة حاجيات الاستهلاك المتزايدة، حتى لا تتكرر أزمة الانقطاعات مع كل موجة حرارة وارتفاع في الطلب على الكهرباء.

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