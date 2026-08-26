لا إضراب يوم الخميس في قطاع المحروقات.. والوقود متوفر بمحطات التزويد

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائيةأنه، مشيرا إلى أن الوضع عادي وأن جلسات التفاوض ما تزال متواصلة.وأوضح السحيمي في تصريح لموزاييك أن الجامعة أقرت مبدأ الإضراب، غير أن، مبينا أن الإضراب المزمع تنفيذه مبرمج يوميودعا المواطنين إلى عدم الاصطفاف أمام محطات الوقود، باعتبار أن موعد الإضراب ما يزال يفصلنا عنه نحو شهر، مؤكدا أن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة وإلغاء الإضراب ما تزال قائمة.وأشار إلى أن مطالب القطاع تتعلق أساسا بتطبيق اتفاقيات سابقة، ومن أبرزها، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى حرمان عدد من العاملين من بطاقات العلاج.وبخصوص ما شهدته محطات الوقود خلال الأسبوع الماضي، أفاد السحيمي بأن الإضراب الذي وقع كان، مما استدعى تدخل الجامعة لتطويق الإشكال ومحاولة الوصول إلى اتفاق.من جانبه، أكد المدير العام لشركةخالد باتين عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، نافيا تسجيل أي نقص في المحروقات أو في المخزونات.وشدد على أن المحروقات متوفرة حاليا، وأن مخازن الشركة فيتحتوي على كميات كافية من البنزين، مؤكدا أن تزويد محطات الوقود يتم بنسق عادي.كما نفى وجود أي إضراب حاليا في قطاع نقل المحروقات، موضحا أن الإضراب المعلن عنه، في حال تنفيذه، سيكونودعا باتين المواطنين إلى مواصلة استهلاك المحروقات بشكل عادي، مؤكدا عدم وجود أي نقص في الوقود أو ما يدعو إلى التخوف بشأن التزويد.