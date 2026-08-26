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لا إضراب يوم الخميس في قطاع المحروقات.. والوقود متوفر بمحطات التزويد

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 22:47 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أنه لا وجود لإضراب مبرمج غدا الخميس في قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن الوضع عادي وأن جلسات التفاوض ما تزال متواصلة.


وأوضح السحيمي في تصريح لموزاييك أن الجامعة أقرت مبدأ الإضراب، غير أن برقية الإضراب لم تصدر بعد، مبينا أن الإضراب المزمع تنفيذه مبرمج يومي 23 و24 سبتمبر المقبل.


ودعا المواطنين إلى عدم الاصطفاف أمام محطات الوقود، باعتبار أن موعد الإضراب ما يزال يفصلنا عنه نحو شهر، مؤكدا أن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة وإلغاء الإضراب ما تزال قائمة.


وأشار إلى أن مطالب القطاع تتعلق أساسا بتطبيق اتفاقيات سابقة، ومن أبرزها خلاص المساهمات في الصناديق الاجتماعية، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى حرمان عدد من العاملين من بطاقات العلاج.

وبخصوص ما شهدته محطات الوقود خلال الأسبوع الماضي، أفاد السحيمي بأن الإضراب الذي وقع كان عفويا وغير مؤطر، مما استدعى تدخل الجامعة لتطويق الإشكال ومحاولة الوصول إلى اتفاق.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة عجيل خالد باتين عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، نافيا تسجيل أي نقص في المحروقات أو في المخزونات.

وشدد على أن المحروقات متوفرة حاليا، وأن مخازن الشركة في رادس والصخيرة تحتوي على كميات كافية من البنزين، مؤكدا أن تزويد محطات الوقود يتم بنسق عادي.

كما نفى وجود أي إضراب حاليا في قطاع نقل المحروقات، موضحا أن الإضراب المعلن عنه، في حال تنفيذه، سيكون في نهاية شهر سبتمبر.

ودعا باتين المواطنين إلى مواصلة استهلاك المحروقات بشكل عادي، مؤكدا عدم وجود أي نقص في الوقود أو ما يدعو إلى التخوف بشأن التزويد.
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