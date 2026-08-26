محكمة الناحية بتونس تقبل اعتراض محام على أحكام غيابية وتقرر إبقاءه بحالة سراح

قرر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونسعلى أحكام غيابية قضت بسجنه من أجل «إهمال العيال»، مع إبقائه بحالة سراح وتأخير محاكمته إلى موعد لاحق.وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية بمطار تونس قرطاج الدولي أوقفت الأسبوع الماضي محاميا، استنادا إلى مناشير تفتيش صادرة في حقه على خلفية أحكام غيابية قضت بسجنه من أجل «إهمال العيال».وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته لاحقا على أنظارها.وبإحالة المحامي الموقوف اليوم الأربعاء على، تقرر قبول اعتراضه شكلا، مع تأخير محاكمته إلى موعد لاحق وإبقائه بحالة سراح، وبالتالي الإفراج عنه.