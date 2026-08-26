بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالبريد متهم بالاستيلاء على أموال حريف مسنّة

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الاربعاء، إصدارفي حق موظف بأحد مكاتب البريد بولاية بن عروس، للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء بالمكتب الذي يباشر به عمله.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أذنت نهاية الأسبوع الماضي لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف بالاحتفاظ بالموظف، وذلك إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق، وفق المعطيات المتداولة، عملية استيلائه على أموالبالمكتب البريدي.وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالملف، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.