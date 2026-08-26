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بن قردان تشيّع أبناءها إلى مثواهم الأخير..

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8ef4bdc7a399.18068398_kopgjniqelfmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 15:12 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انتظم اليوم الأربعاء 26 أوت، في بن قردان، موكب دفن جماعي لضحايا فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية، وسط حضور عائلات الضحايا وأهالي المنطقة، الذين شيّعوا أبناءهم في أجواء خيّم عليها الحزن والأسى، في مشهد يعكس حجم الفاجعة التي هزّت المدينة.


وسجّل موكب التشييع غياب أي مسؤول رسمي وفق ما أثارته انتقادات من عدد من الحاضرين والنشطاء الذين عبّروا عن استيائهم مما اعتبروه غيابا رسميا عن مواساة عائلات الضحايا ومشاركة أهالي بن قردان في هذا الظرف الأليم.


وفي هذا السياق قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير شاءت الاقدار أن اكون حاضرا في موكب دفن جماعي أكثر من مرة مؤلمة جدا اللحظة في هذه المدينة المنكوبة.
وتابع قائلا "يوم اخر من أيام الحزن ، ناري على شبابنا وعلى بلادنا، 10 جثامين لشباب دمرته الحقرة والتهميش وسط غياب أي مسؤول رسمي".

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