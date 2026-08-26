تفكيك بؤرة لترويج الهيروين



تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، إثر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت عددا من المطلوبين للعدالة ومشتبه بهم في قضايا مختلفة، وذلك في مناطقوجاءت العملية، وفق المعطيات المتوفرة، بناء على معلومات استخباراتية ورصد ميداني، حيث أسفرت عن إيقاف عنصر وصف بـوصادرة في حقه، من أجل قضايا تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، ومحاولة القتل العمد والسطو المسلح باستعمال الأسلحة البيضاء.كما تم إيقاف عنصر آخر محل، يشتبه في تورطه في ترويع أصحاب المحلات التجارية وتنفيذ عمليات سطو ممنهجة.وتمكنت الوحدات الأمنية، وفق المصدر ذاته، من الإطاحة بما وصف بـاستهدفت أصحاب الدراجات النارية الثقيلة، حيث كان أفراد الشبكة ينصبون لهم الكمائن لسلب دراجاتهم وممتلكاتهم تحت التهديد.وفي سياق العملية نفسها، داهمت الوحدات الأمنية بؤرة لترويج المخدرات، حيث تم حجزكانت معدة للترويج، إلى جانب مبالغ مالية من العملة المحلية يشتبه في كونها متأتية من عائدات ترويج المخدرات.وتأتي هذه العملية في إطار الملاحقات الأمنية للعناصر المفتش عنها والمتورطة في جرائم العنف والسطو وترويج المخدرات، وفق المعطيات المتوفرة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين.