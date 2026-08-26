بين "الجبل الأحمر " و"حدائق المتزه"... الأمن يضرب بقوة
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، إثر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت عددا من المطلوبين للعدالة ومشتبه بهم في قضايا مختلفة، وذلك في مناطق الجبل الأحمر والعمران وحدائق المنزه.
وجاءت العملية، وفق المعطيات المتوفرة، بناء على معلومات استخباراتية ورصد ميداني، حيث أسفرت عن إيقاف عنصر وصف بـ«شديد الخطورة» وصادرة في حقه 55 منشور تفتيش، من أجل قضايا تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، ومحاولة القتل العمد والسطو المسلح باستعمال الأسلحة البيضاء.
كما تم إيقاف عنصر آخر محل 19 منشور تفتيش، يشتبه في تورطه في ترويع أصحاب المحلات التجارية وتنفيذ عمليات سطو ممنهجة.
وتمكنت الوحدات الأمنية، وفق المصدر ذاته، من الإطاحة بما وصف بـزعيم شبكة إجرامية استهدفت أصحاب الدراجات النارية الثقيلة، حيث كان أفراد الشبكة ينصبون لهم الكمائن لسلب دراجاتهم وممتلكاتهم تحت التهديد.
تفكيك بؤرة لترويج الهيروينوفي سياق العملية نفسها، داهمت الوحدات الأمنية بؤرة لترويج المخدرات، حيث تم حجز كميات من مادة الهيروين كانت معدة للترويج، إلى جانب مبالغ مالية من العملة المحلية يشتبه في كونها متأتية من عائدات ترويج المخدرات.
وتأتي هذه العملية في إطار الملاحقات الأمنية للعناصر المفتش عنها والمتورطة في جرائم العنف والسطو وترويج المخدرات، وفق المعطيات المتوفرة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين.
وجاءت العملية، وفق المعطيات المتوفرة، بناء على معلومات استخباراتية ورصد ميداني، حيث أسفرت عن إيقاف عنصر وصف بـ«شديد الخطورة» وصادرة في حقه 55 منشور تفتيش، من أجل قضايا تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، ومحاولة القتل العمد والسطو المسلح باستعمال الأسلحة البيضاء.
كما تم إيقاف عنصر آخر محل 19 منشور تفتيش، يشتبه في تورطه في ترويع أصحاب المحلات التجارية وتنفيذ عمليات سطو ممنهجة.
وتمكنت الوحدات الأمنية، وفق المصدر ذاته، من الإطاحة بما وصف بـزعيم شبكة إجرامية استهدفت أصحاب الدراجات النارية الثقيلة، حيث كان أفراد الشبكة ينصبون لهم الكمائن لسلب دراجاتهم وممتلكاتهم تحت التهديد.
تفكيك بؤرة لترويج الهيروينوفي سياق العملية نفسها، داهمت الوحدات الأمنية بؤرة لترويج المخدرات، حيث تم حجز كميات من مادة الهيروين كانت معدة للترويج، إلى جانب مبالغ مالية من العملة المحلية يشتبه في كونها متأتية من عائدات ترويج المخدرات.
وتأتي هذه العملية في إطار الملاحقات الأمنية للعناصر المفتش عنها والمتورطة في جرائم العنف والسطو وترويج المخدرات، وفق المعطيات المتوفرة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335068