بطاقة إيداع بالسجن في حق «دهّان» متهم بقتل عجوز ثمانينية حرقا بحي هلال

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب ثلاثيني يعمل، متهم بقتل عجوز ثمانينية خنقا وإضرام النار في جسدها داخل منزلها بحي هلال غرب العاصمة.وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف القضية قد أذن، الأسبوع الماضي، لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بالدهّان للاشتباه في تورطه في قتل العجوز، التي عُثر على جثتها محروقة فوق حشية داخل منزلها.ووفق ما توصلت إليه الأبحاث، فقد كشفت التحقيقات ملابسات وفاة الهالكة، حيث تبين أن المظنون فيه كان قد انتدبته الضحية للقيام بأعمال داخل منزلها.وبحسب ما ورد في الأبحاث، اعترف المتهم بأنه استغل نوم الضحية ليقوم بخنقها، قبل أن يعمد، بعد التأكد من وفاتها، إلى إضرام النار في الحشية التي كانت تنام عليها، ما أدى إلى امتداد النيران إلى كامل جسدها.كما كشفت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة في القضية، أن المظنون فيه من مدمني استهلاك الأقراص المخدرة.وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، تقرر إصدار، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.