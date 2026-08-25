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الحزب الدستوري الحرّ: فاجعة بنقردان تستوجب تحركا عاجلا لمواجهة أسباب الهجرة غير النظامية

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 20:18 قراءة: 1 د, 36 ث
      
على إثر الحادث الأليم الذي جدّ بمدينة بنقردان والمتمثل في انقلاب قارب هجرة، وما أسفر عنه من وفاة عدد من الشبان وفقدان آخرين، وما خلفه من لوعة وأسى لدى عائلاتهم وفي نفوس كافة التونسيين والتونسيات، أصدر الحزب الدستوري الحرّ بيانا عبّر فيه عن تعازيه لعائلات الضحايا ودعا إلى تحرك عاجل لمعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في البحر.


وتقدّم الحزب بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا وذويهم، راجيا أن يتغمد الله أبناءهم بواسع رحمته وأن يعيد المفقودين سالمين إلى ذويهم.


وأكد الحزب أن هذه الفاجعة ليست الأولى من نوعها، معتبرا أنها ليست حادثا معزولا عن واقع اجتماعي واقتصادي قال إنه أصبح يدفع عددا متزايدا من الشباب التونسي إلى المخاطرة بحياتهم في البحر بحثا عن فرصة للحياة وعيش كريم وأفق أفضل، بعد أن ضاقت أمامهم سبل الأمل داخل وطنهم.


واستنكر الحزب الدستوري الحرّ ما وصفه بالفشل المتواصل للسلطة في حلحلة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية التي تعصف بالبلاد، منددا بما اعتبره غيابا للتفاعل الرسمي والإنساني الذي يليق بحجم المأساة.

واعتبر الحزب أن هذا التجاهل، وفق تقديره، يعمّق الإحساس بوجود قطيعة متزايدة بين السلطة ومشاغل المواطن التونسي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة من شأنها إعادة الأمل إلى النفوس.

كما جدّد دعمه للمطالب التي وصفها بالمشروعة للشباب، داعيا إلى وضع سياسة وطنية متكاملة تفتح أمامه آفاق العمل والاستثمار والمبادرة، وتواكب التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة، وتوفر فرصا حقيقية لبناء المستقبل داخل تونس بدلا من دفع الشباب إلى ركوب قوارب الموت.

وشدّد الحزب على ضرورة تطوير التشريعات بما يضمن الانخراط في الآليات الاقتصادية والمالية الحديثة.

وأعرب، في السياق ذاته، عن انشغاله من غياب استراتيجية محكمة لمجابهة تداعيات التوترات العالمية والإقليمية الراهنة، محذرا من انعكاساتها المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين ومن تفاقم حالات اليأس والإحباط وما قد ينجر عنها من تعميق للاحتقان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.

ودعا الحزب الدستوري الحرّ في ختام بيانه كافة القوى الحية في المجتمع إلى الالتزام باليقظة وتوحيد الجهود لحماية الوطن من المخاطر التي قال إنها محدقة به.
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