مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026

ناهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعةإلى غاية 20 أوت 2026، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت 2026 نحو، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة قدرهاوبنسبة تناهزكما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة، التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج، إلى، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها، أي بنسبة تناهزوفي ما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية، فقد بلغت قيمتهافي 24 أوت 2026، أي ما يعادل، مقابلخلال السنة الماضية.وبخصوص الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، فقد بلغت قيمتهافي 21 أوت 2026، مقابلفي 21 أوت 2025، مسجلة زيادة قدرها، أي بنسبة تقارب