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مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 19:41 قراءة: 0 د, 52 ث
      
ناهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.


وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت 2026 نحو 5127,5 مليون دينار، مقابل 4885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 242,5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5 بالمائة.


كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة، التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج، إلى 5868,7 مليون دينار، مقابل 5568,3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها 300,4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5,4 بالمائة.


وفي ما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية، فقد بلغت قيمتها 25154,8 مليون دينار في 24 أوت 2026، أي ما يعادل 98 يوما من التوريد، مقابل 24722 مليون دينار و107 أيام من التوريد خلال السنة الماضية.

وبخصوص الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، فقد بلغت قيمتها 30040 مليون دينار في 21 أوت 2026، مقابل 25902 مليون دينار في 21 أوت 2025، مسجلة زيادة قدرها 4138 مليون دينار، أي بنسبة تقارب 16 بالمائة.
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