اولاد الشامخ- المهدية: احتجاجات وغلق الطريق الرئيسي بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي

شهدت منذ امس الاثنين 24 أوت، معتمدية اولاد الشامخ من ولاية المهدية تحركات احتجاجية عمد خلالها عدد من المواطنين الي غلق الطريق الرئيسي واشعال العجلات المطاطية بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي.وأفاد الناشط علي شعبان في تصريح لاذاعة المنستير انه تم يوم امس قطع الكهرباء عن الجهة بداية من الساعة السادسة صباحا ليتواصل الي غاية منتصف الليل قبل ان يتم قطعه مجددا.واعتبر علي شعبان ان ما يحصل امر غير مقبول خاصة وان قطع التيار الكهربائي لا يتجاوز ساعتين في المعتمديات المجاورة مشيرا الي أن الأهالي يطالبون على الأقل بتوزيع عادل للأزمة.