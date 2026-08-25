الزاوية- سوسة: تزويد السكان بالماء عبر توفير صهاريج من المياه الصالحة للشرب
تفاعلا مع مطالب المواطنين الذين انقطع عنهم الماء ولم يتمكنوا من التزود به، خاصة بالمناطق المرتفعة في حي المندرة وهنشير ساسي، تم تزويد أهالي عدد من مناطق معتمدية الزاوية من ولاية سوسة بالماء الصالح للشرب، وذلك عبر توفير صهاريج من بلديتي الزاوية وسوسة، إلى جانب مساهمة متطوعين من أصحاب الجرارات وصهريج كبير تابع لمصالح الحماية المدنية.
وحسب ما نقلته اليوم الثلاثاء 25 أوت إذاعة المنستير، تمت عملية توزيع المياه بحضور معتمد الزاوية والقصيبة والثريات، رفقة عادل الحاج ميلاد، عمدة الزاوية.
وحسب ما نقلته اليوم الثلاثاء 25 أوت إذاعة المنستير، تمت عملية توزيع المياه بحضور معتمد الزاوية والقصيبة والثريات، رفقة عادل الحاج ميلاد، عمدة الزاوية.
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