سلوان السميري: رفع إضراب سائقي شاحنات المحروقات.. وجلسة صلحية لتسوية المطالبة

سلوان السميري: فوجئنا بالتحرك الاحتجاجي



مطالب تتعلق بظروف العمل



رفع الوقفة الاحتجاجية والعودة إلى العمل



جلسة صلحية اليوم



شهدت تونس، أمس الخميس،، تسبب في تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس، وانعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات الوقود، خاصة بإقليم تونس الكبرى.وأدى توقف الشاحنات عن العمل إلى، في ظل انتشار أخبار الإضراب بشكل مفاجئ، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود تحسبا لاستمرار التوقف.وفي مداخلة على إذاعة الجوهرة، أوضح، أن التحرك الاحتجاجي لم يكن إضرابا منظما ومعلنا مسبقا من هياكل الاتحاد.وأكد السميري أن الإضرابات تخضع لإجراءات قانونية، من بينها إصدار، بما يتيح للأطراف المعنية الدخول في جلسات صلحية وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.وأشار إلى أن الاتحاد فوجئ بدوره بالتحرك الذي نفذه عدد من سائقي ناقلات المحروقات، مؤكدا في المقابل أن، وأن بعض الإشكاليات التي يطرحونها قديمة ومتكررة.وبيّن السميري أن من بين المطالب المطروحة مسائل مرتبطة بظروف العمل، مشيرا إلى أن بعض السائقين يعملون لساعات طويلة تصل إلى، فضلا عن مطالب اجتماعية أخرى.وأوضح أن هذه المطالب لا يمكن تجاهلها، لكن طريقة التحرك المفاجئة تطرح إشكالا، خاصة وأن هناك هياكل نقابية وآليات قانونية يفترض المرور عبرها قبل تنفيذ الإضراب.وأكد السميري أنبعد اتصالات ومفاوضات مع الأطراف المعنية.وأضاف أن الاتحاد تواصل مع عدد من النقابيين والمسؤولين، ومن بينهم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة للحوار والاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات.وأشار السميري إلى أن جلسة صلحية كانت مبرمجة اليوم الجمعة، موضحا أنه سيتم على ضوئها إما التوصل إلى اتفاق حول المطالب المطروحة أووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.وشدد على أن الهدف هو التوصل إلى حلول تضمن حقوق العاملين، مع تفادي اللجوء إلى إضراب يمكن أن يؤثر بشكل مباشر علىوكان التوقف المفاجئ لشاحنات نقل المحروقات قد تسبب، أمس، في حالة من الارتباك بمحطات الوقود، قبل أن تعود عمليات النقل والتزويد إلى نسقها الطبيعي إثر رفع التحرك الاحتجاجي.