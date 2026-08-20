تونس بوفد من 176 رياضيا في تارانتو.. حضور في 28 اختصاصا

176 رياضيا تونسيا في 28 اختصاصا





حضور تونسي في الرياضات الجماعية والفردية



فراس القطوسي وسندس حشانة يحملان الراية الوطنية



وصل وزير الشباب والرياضة، يوم الخميس، إلى مدينةلمواكبة حفل افتتاح الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر تنظيمها منوتشارك تونس في هذه الدورة بـ، من بينهم، يتوزعون علىويُعد الوفد التونسي المشارك في ألعاب تارانتوفي ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعد دورة تونس سنة 2001 التي شهدت مشاركة 309 عناصر.وتخوض تونس منافسات، وهي كرة القدم للرجال، وكرة اليد للرجال والسيدات، والكرة الطائرة للرجال، وكرة السلةللرجال والسيدات.كما ستكون العناصر التونسية حاضرة في منافسات، بما يعكس اتساع المشاركة التونسية في هذه الدورة.وتسجل تونس كذلك حضورها في رياضتي، اللتين تدرجان لأول مرة ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.وسيتولى الثنائي، بطل التايكواندو، و، لاعبة كرة اليد، رفعخلال حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026.وتتطلع المشاركة التونسية في هذه الدورة إلى تحقيق نتائج رياضية مميزة، في ظل العدد الكبير من الرياضيين والاختصاصات التي ستكون ممثلة بها تونس في هذا الموعد المتوسطي.