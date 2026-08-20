تونس بوفد من 176 رياضيا في تارانتو.. حضور في 28 اختصاصا
وصل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، يوم الخميس، إلى مدينة تارانتو الإيطالية لمواكبة حفل افتتاح الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر تنظيمها من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.
176 رياضيا تونسيا في 28 اختصاصاوتشارك تونس في هذه الدورة بـ176 رياضيا ورياضية، من بينهم 67 لاعبة و109 لاعبين، يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا.
ويُعد الوفد التونسي المشارك في ألعاب تارانتو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعد دورة تونس سنة 2001 التي شهدت مشاركة 309 عناصر.
حضور تونسي في الرياضات الجماعية والفرديةوتخوض تونس منافسات أربع رياضات جماعية، وهي كرة القدم للرجال، وكرة اليد للرجال والسيدات، والكرة الطائرة للرجال، وكرة السلة 3×3 للرجال والسيدات.
كما ستكون العناصر التونسية حاضرة في منافسات 24 رياضة فردية، بما يعكس اتساع المشاركة التونسية في هذه الدورة.
وتسجل تونس كذلك حضورها في رياضتي البادل والسباحة بالزعانف، اللتين تدرجان لأول مرة ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
فراس القطوسي وسندس حشانة يحملان الراية الوطنيةوسيتولى الثنائي فراس القطوسي، بطل التايكواندو، وسندس حشانة، لاعبة كرة اليد، رفع الراية الوطنية التونسية خلال حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026.
وتتطلع المشاركة التونسية في هذه الدورة إلى تحقيق نتائج رياضية مميزة، في ظل العدد الكبير من الرياضيين والاختصاصات التي ستكون ممثلة بها تونس في هذا الموعد المتوسطي.
176 رياضيا تونسيا في 28 اختصاصاوتشارك تونس في هذه الدورة بـ176 رياضيا ورياضية، من بينهم 67 لاعبة و109 لاعبين، يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا.
ويُعد الوفد التونسي المشارك في ألعاب تارانتو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعد دورة تونس سنة 2001 التي شهدت مشاركة 309 عناصر.
حضور تونسي في الرياضات الجماعية والفرديةوتخوض تونس منافسات أربع رياضات جماعية، وهي كرة القدم للرجال، وكرة اليد للرجال والسيدات، والكرة الطائرة للرجال، وكرة السلة 3×3 للرجال والسيدات.
كما ستكون العناصر التونسية حاضرة في منافسات 24 رياضة فردية، بما يعكس اتساع المشاركة التونسية في هذه الدورة.
وتسجل تونس كذلك حضورها في رياضتي البادل والسباحة بالزعانف، اللتين تدرجان لأول مرة ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
فراس القطوسي وسندس حشانة يحملان الراية الوطنيةوسيتولى الثنائي فراس القطوسي، بطل التايكواندو، وسندس حشانة، لاعبة كرة اليد، رفع الراية الوطنية التونسية خلال حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026.
وتتطلع المشاركة التونسية في هذه الدورة إلى تحقيق نتائج رياضية مميزة، في ظل العدد الكبير من الرياضيين والاختصاصات التي ستكون ممثلة بها تونس في هذا الموعد المتوسطي.
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