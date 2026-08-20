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بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 شبان في قضية مقتل شاب بالمروج الرابع

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 21:20 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الخميس، بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة شبان، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بمقتل شاب بجهة المروج الرابع خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معركة نشبت ليلة السبت بجهة المروج الرابع بين مجموعة من الشبان من نعسان والمروج، إثر تعرض أحدهم لعملية سلب باستعمال القوة.
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وخلال الحادثة، فرّ أحد الشبان باتجاه مقهى كان بصدد الإغلاق، غير أن شابين لحقا به وتوليا تعنيفه، قبل أن يعمد أحدهما إلى تسديد عدة طعنات له بواسطة آلة حادة، أصابت إحداها منطقة القلب، مما أدى إلى وفاته على عين المكان.


وحسب ذات المعطيات، تم إدراج المورطين في عملية القتل بالتفتيش، قبل أن يتم ضبطهم لاحقاً بجهة الكاف وإحالتهم على مصدر التفتيش، المتمثل في فرقة الشرطة العدلية بالمروج.

وبذلك، بلغ عدد المحتفظ بهم في القضية سبعة شبان.

وبإحالة المحتفظ بهم، اليوم الخميس، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة منهم، من أجل القتل العمد، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات في ملابسات القضية.
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