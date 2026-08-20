حي التضامن: إيداع مروّج خطير السجن وحجز أكثر من 10 آلاف قرص «ليريكا» وكمية من الكوكايين
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة إيداع بالسجن في حق مروّج خطير للمخدرات، تم ضبطه بجهة حي التضامن، وذلك بعد حجز أكثر من 10 آلاف قرص مخدر من نوع «ليريكا» وكمية من مادة الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي هام.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن، مفادها الاشتباه في اندماج شاب في مجال ترويج المخدرات والأقراص المخدرة.
وبتكثيف التحريات حول تحركاته، وردت معلومة محيّنة تفيد بتوصله بشحنة كبيرة من الأقراص المخدرة، استعدادا لترويجها لاحقا.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تولى أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن مداهمة منزل المشتبه به، حيث تم ضبطه داخله.
وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، تمكنت الوحدات الأمنية من حجز أكثر من عشرة آلاف حبة «ليريكا» وكمية من الكوكايين، إضافة إلى مبلغ مالي هام جدا يُشتبه في أنه متأت من عائدات ترويج المخدرات.
وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار تواصل الأبحاث والتحقيقات في القضية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن، مفادها الاشتباه في اندماج شاب في مجال ترويج المخدرات والأقراص المخدرة.
وبتكثيف التحريات حول تحركاته، وردت معلومة محيّنة تفيد بتوصله بشحنة كبيرة من الأقراص المخدرة، استعدادا لترويجها لاحقا.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تولى أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن مداهمة منزل المشتبه به، حيث تم ضبطه داخله.
وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، تمكنت الوحدات الأمنية من حجز أكثر من عشرة آلاف حبة «ليريكا» وكمية من الكوكايين، إضافة إلى مبلغ مالي هام جدا يُشتبه في أنه متأت من عائدات ترويج المخدرات.
وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار تواصل الأبحاث والتحقيقات في القضية.
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