حي التضامن: إيداع مروّج خطير السجن وحجز أكثر من 10 آلاف قرص «ليريكا» وكمية من الكوكايين

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة إيداع بالسجن في حق، تم ضبطه بجهة حي التضامن، وذلك بعد حجز أكثر منوكمية من مادة الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي هام.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن، مفادها الاشتباه في اندماج شاب في مجال ترويج المخدرات والأقراص المخدرة.وبتكثيف التحريات حول تحركاته، وردت معلومة محيّنة تفيد بتوصله بشحنة كبيرة من الأقراص المخدرة، استعدادا لترويجها لاحقا.وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تولى أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن مداهمة منزل المشتبه به، حيث تم ضبطه داخله.وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا، تمكنت الوحدات الأمنية من حجزوبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار تواصل الأبحاث والتحقيقات في القضية.