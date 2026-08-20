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وزير الإقتصاد يؤكد على توفر الفرص والإمكانيات للإرتقاء بحجم الإستثمارات الهندية في تونس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 18:02 قراءة: 0 د, 58 ث
      
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 20 اوت 2026 بمقر الوزارة بوفد يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند ينشطون في قطاعات متنوعة، يزورون تونس بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال المشترك الذي ينتظم بالتعاون بين سفارة الهند بتونس و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT واتحاد الصناعات الهندية.



ونوه سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة الهند بتونس Devyani Khobragade ورئيس منظمة CONECT اصلان بالرجب و مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار جلال الطبيب وثلة من إطارات الوزارة، بالمبادرة المشتركة لتنظيم المنتدى الذي سيتيح الفرصة للمشاركين للتعرف اكثر على الإمكانيات والفرص التي تتوفر في تونس للإستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة و ذات القيمة المضافة العالية بما يمكن من الارتقاء بحجمه الى مستويات أرفع .
...


واكد الوزير في هذا السياق إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الاحاطة والمرافقة اللازمتين بما يساعد على تجسيم الاستثمارات والمشاريع خدمة للمصلحة المشتركة.

وبينت سفيرة الهند بتونس وأعضاء الوفد ان تنظيم المنتدى المشترك للأعمال و حضور عديد الشركات الهندية يعكس اهتمام الجانب الهندي بتونس كموقع ملائم لتطوير الأعمال، وهو في نفس الوقت تجسيد لإرادة الجانبين للإرتقاء بحجم الإستثمارات الى مستويات أفضل في ضوء ما يتوفر من إمكانيات حقيقية وفرص واعدة للإستثمار وبناء الشركات المثمرة.
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