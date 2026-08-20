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في كمين محكم تجند له 20 أمنيا .. "ولد قمرة" الخطير في قبضة امن السيجومي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 16:16 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من الإطاحة بأحد العناصر المصنفة بالخطيرة جداً، والمكنى «ولد ڨمرة»، وذلك إثر كمين أمني محكم ودقيق أُعدّ له خصيصاً، شارك في تنفيذه نحو 20 أمنياً.

ويُعدّ الموقوف، وفق المعطيات المتوفرة، من العناصر الخطيرة المفتش عنها، حيث تبيّن أنه محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا متعددة، من بينها السطو على مؤسسات بنكية.


وكان المشتبه به قد أثار، لفترة، حالة من الخوف والهلع في صفوف عدد من متساكني المنطقة، بسبب تورطه في أعمال إجرامية شملت، وفق المعطيات الأولية، السلب والاعتداء بالعنف واقتحام محلات الغير والسطو باستعمال أسلحة بيضاء.


وتأتي عملية الإطاحة به إثر عمل أمني استعلاماتي وميداني مكّن الوحدات الأمنية من تحديد تحركاته وإعداد كمين محكم انتهى بإلقاء القبض عليه دون أن يتمكن من الإفلات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، في انتظار إحالته على أنظار العدالة لمواصلة الأبحاث واتخاذ ما يتعين قانوناً بحقه.

ولاقت العملية الأمنية ارتياحاً لدى أهالي المنطقة، الذين أشادوا بيقظة الوحدات الأمنية ونجاحها في وضع حد لتحركات عنصر وصف بالخطير، بما من شأنه تعزيز الإحساس بالأمن والسكينة لدى المتساكنين.
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