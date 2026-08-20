في كمين محكم تجند له 20 أمنيا .. "ولد قمرة" الخطير في قبضة امن السيجومي

تمكّنتمن الإطاحة بأحد العناصر المصنفة بالخطيرة جداً، والمكنى، وذلك إثر كمين أمني محكم ودقيق أُعدّ له خصيصاً، شارك في تنفيذه نحوويُعدّ الموقوف، وفق المعطيات المتوفرة، من العناصر الخطيرة المفتش عنها، حيث تبيّن أنهلفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا متعددة، من بينهاوكان المشتبه به قد أثار، لفترة، حالة من، بسبب تورطه في أعمال إجرامية شملت، وفق المعطيات الأولية،وتأتي عملية الإطاحة به إثر عمل أمني استعلاماتي وميداني مكّن الوحدات الأمنية من تحديد تحركاته وإعداد كمين محكم انتهى بإلقاء القبض عليه دون أن يتمكن من الإفلات.وقد تملاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، في انتظار إحالته على أنظار العدالة لمواصلة الأبحاث واتخاذ ما يتعين قانوناً بحقه.ولاقت العملية الأمنية، الذين أشادوا بيقظة الوحدات الأمنية ونجاحها في وضع حد لتحركات عنصر وصف بالخطير، بما من شأنه تعزيز الإحساس بالأمن والسكينة لدى المتساكنين.