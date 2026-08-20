إحالة سيف الدين مخلوف بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية في قضايا تدليس واجتياز الحدود خلسة

قررتإحالة النائب السابق بالبرلمان المنحلبحالة إيقاف على أنظارلمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـوكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، خلال شهر جانفي الماضي،في حق سيف مخلوف، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة باجتيازه الحدود خلسة ودخوله التراب الجزائري باستعمالوتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بملابسات مغادرة مخلوف التراب التونسي ودخوله الجزائر، وما رافق ذلك من شبهات بشأن الوثيقة التي استُعملت في عملية العبور، وهي الأفعال التي أصبحت محل تتبع قضائي أمام الجهات المختصة.وبإحالته إلى الدائرة الجنائية، تدخل القضية بذلكأمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد استكمال طور التحقيق وقرار دائرة الاتهام بإحالته بحالة إيقاف.