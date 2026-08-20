إحالة سيف الدين مخلوف بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية في قضايا تدليس واجتياز الحدود خلسة
قررت دائرة الاتهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـالتدليس ومسك واستعمال مدلس واجتياز الحدود خلسة.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، خلال شهر جانفي الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف مخلوف، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة باجتيازه الحدود خلسة ودخوله التراب الجزائري باستعمال جواز سفر يُشتبه في كونه مدلسًا.
وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بملابسات مغادرة مخلوف التراب التونسي ودخوله الجزائر، وما رافق ذلك من شبهات بشأن الوثيقة التي استُعملت في عملية العبور، وهي الأفعال التي أصبحت محل تتبع قضائي أمام الجهات المختصة.
وبإحالته إلى الدائرة الجنائية، تدخل القضية بذلك مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد استكمال طور التحقيق وقرار دائرة الاتهام بإحالته بحالة إيقاف.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، خلال شهر جانفي الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف مخلوف، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة باجتيازه الحدود خلسة ودخوله التراب الجزائري باستعمال جواز سفر يُشتبه في كونه مدلسًا.
وتتعلق القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بملابسات مغادرة مخلوف التراب التونسي ودخوله الجزائر، وما رافق ذلك من شبهات بشأن الوثيقة التي استُعملت في عملية العبور، وهي الأفعال التي أصبحت محل تتبع قضائي أمام الجهات المختصة.
وبإحالته إلى الدائرة الجنائية، تدخل القضية بذلك مرحلة المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد استكمال طور التحقيق وقرار دائرة الاتهام بإحالته بحالة إيقاف.
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