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المهدية: حادث مرور يسفر عن وفاة شابين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 08:51 قراءة: 0 د, 13 ث
      
جد ليلة البارحة بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، حادث مرور، تمثل في اصطدام سيارة و دراجة نارية على متنها شابان في العقد الثاني من العمر (أصيلا منطقة المنصورة)، مما أسفر عن وفاتهما على عين المكان، وفق ما أفادت به اذاعة "الجوهرة أف أم" .
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