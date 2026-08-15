المهدية: حادث مرور يسفر عن وفاة شابين

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07:24 - وزير التعليم العالي: شرط المادة الاختيارية، مادة علمية، لحاملي البكالوريا آداب للالتحاق بشعبة التمريض هدفه ضمان الكفايات الاساسية
أمس 23:14 - بنزرت: النظر في الحلول العملية الكفيلة بتأمين وظيفية مشاريع القطاع التربوي وإنجاح العودة المدرسية
السبت 15 أوت 2026 | 2 ربيع الأول 1448
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