المهدية: حادث مرور يسفر عن وفاة شابين

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جد ليلة البارحة بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، حادث مرور، تمثل في اصطدام سيارة و دراجة نارية على متنها شابان في العقد الثاني من العمر (أصيلا منطقة المنصورة)، مما أسفر عن وفاتهما على عين المكان، وفق ما أفادت به اذاعة "الجوهرة أف أم" .