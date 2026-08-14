Eaux minérales : les producteurs rassurent sur la continuité de l’approvisionnement et expliquent les tensions sur le marché

A la suite des tensions conjoncturelles observées dans l’approvisionnement du marché en eaux minérales conditionnées dans certaines régions de la République, lasouhaite apporter des précisions sur les causes de cette situation et rassurer les consommateurs quant à la continuité de la production et de l’approvisionnement.Ces tensions sont principalement liées à la hausse exceptionnelle des températures et à l’augmentation importante et rapide de la demande en eaux minérales conditionnées. Celle-ci a, durant certaines périodes, dépassé les niveaux habituels de consommation enregistrés pendant la saison estivale, entraînant la consommation d’une part importante des stocks de sécurité constitués par les entreprises productrices en prévision des périodes de forte demande.Cette hausse de la demande est également intervenue dans un contexte marqué par des perturbations et des coupures récurrentes d’électricité dans plusieurs régions du pays. Ces perturbations ont affecté le fonctionnement normal de certaines unités de production et ont, dans certains cas, entraîné l’arrêt de lignes de production ainsi que de certains équipements industriels, nécessitant des interventions techniques, des opérations de maintenance et des travaux de remise en service avant le rétablissement du rythme normal de production.Face à ces circonstances exceptionnelles, lesréparties à travers les différentes régions de la République fonctionnent à leurs capacités maximales possibles. L’approvisionnement du marché est assuré de manière continue et directement à partir de la production quotidienne, parallèlement à la remise progressive des unités affectées à leur rythme normal de production, dans le strict respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire.La Chambre syndicale nationale de l’industrie des boissons non alcoolisées tient également à affirmer qu’aucune intention de provoquer une pénurie d’eaux minérales conditionnées, de retenir les produits du marché ou de procéder à quelque forme de spéculation que ce soit n’existe de la part de ses adhérents.La Chambre rappelle par ailleurs que le secteur des eaux minérales conditionnées en Tunisie compteréparties sur l’ensemble du territoire national. Il se caractérise par la diversité des entreprises et des marques ainsi que par un niveau élevé de concurrence. La part de marché détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises opérant dans le secteur ne dépasse pas, ce qui confirme l’absence, selon la Chambre, de toute situation de position dominante susceptible de permettre à un seul acteur de contrôler les quantités mises sur le marché ou le rythme d’approvisionnement.Les entreprises productrices poursuivent leur coordination avec leainsi qu’avec les différents services compétents, afin de garantir la régularité de l’approvisionnement et d’assurer le meilleur équilibre possible dans la répartition des quantités disponibles entre les différentes régions.Tout en comprenant les préoccupations des consommateurs, la Chambre confirme que les tensions actuelles revêtent unet que le secteur est pleinement mobilisé afin de rétablir le rythme normal d’approvisionnement dans les meilleurs délais.La Chambre appelle également l’ensemble des intervenants dans les circuits de distribution à garantir la fluidité de l’acheminement des produits jusqu’au consommateur et à éviter tout stockage inhabituel.Elle invite, par ailleurs, les consommateurs à maintenir un rythme d’achat normal, correspondant à leurs besoins réels, afin de contribuer à réduire la pression conjoncturelle exercée sur le marché.