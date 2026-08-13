مهرجان قابس: اعتذار للجماهير ووعد بإعادة حفل نوردو
شهدت سهرة مهرجان قابس حالة من الاحتقان في صفوف الجماهير، على خلفية غياب الفنان نوردو عن الحضور، بعد أن انتظر الجمهور وصوله قبل أن تتضح أسباب التأخير.
وأوضح مدير المهرجان لسعد بوخشينة أن الإشكال كان خارجا عن نطاق الهيئة، التي وفرت، وفق تصريحه، كل الظروف التنظيمية اللازمة لإقامة الحفل، مشيرا إلى أن تعطل وصول الفنان يعود إلى عائق يتعلق بالسيارة.
وصعد مدير المهرجان إلى الركح للاعتذار من الجماهير عن الإشكال الحاصل، معلنا في الوقت ذاته عن إعادة الحفل يوم 26 أوت الجاري، مع إرجاع قيمة التذاكر، وذلك لتدارك ما حصل واحتواء حالة الاستياء التي رافقت السهرة.
وأوضح مدير المهرجان لسعد بوخشينة أن الإشكال كان خارجا عن نطاق الهيئة، التي وفرت، وفق تصريحه، كل الظروف التنظيمية اللازمة لإقامة الحفل، مشيرا إلى أن تعطل وصول الفنان يعود إلى عائق يتعلق بالسيارة.
وصعد مدير المهرجان إلى الركح للاعتذار من الجماهير عن الإشكال الحاصل، معلنا في الوقت ذاته عن إعادة الحفل يوم 26 أوت الجاري، مع إرجاع قيمة التذاكر، وذلك لتدارك ما حصل واحتواء حالة الاستياء التي رافقت السهرة.
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