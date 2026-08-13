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بنزرت: تفعيل المخطط العملياتي الداخلي لـ«ستير» لاحتواء تسرب مسحوق فحمي بالرصيف البيترولي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 17:30 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تم اليوم تفعيل المخطط العملياتي الداخلي لشركة تكرير النفط بجرزونة «ستير»، إثر تسجيل تسرب لمادة ملوثة تمثلت في مسحوق فحمي بالمحيط البحري القريب من الرصيف البيترولي التابع للشركة، وذلك على إثر أعمال تنظيف قامت بها طاقم إحدى السفن البيترولية الراسية بالرصيف.

ووفق المعطيات الواردة في بلاغ ولاية بنزرت، فإن المادة المتسربة ناتجة عن قنوات تبريد المحركات التابعة للسفينة، وقد تناثرت في المحيط المائي البحري المحاذي للرصيف.


وعلى إثر تسجيل الحادث، تم بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية، من هياكل الحرس البحري والمصالح الأمنية والبحرية التجارية والسلط الجهوية ببنزرت وإدارة ميناء بنزرت-منزل بورقيبة والديوانة البحرية والوكالة الوطنية لحماية المحيط، تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل هذه الحوادث.


وتولت الفرق الإدارية والفنية المختصة التابعة لشركة «ستير» تفعيل المخطط العملياتي الميداني الداخلي، حيث تم تطويق المنطقة الملوثة المحيطة بالسفينة بواسطة حاجز خاص، إلى جانب استعمال تجهيزات ومواد مخصصة لمثل هذه الحوادث، من بينها أوراق خاصة لامتصاص المادة المتسربة والسيطرة عليها ومنع انتشارها في المحيط البحري.

كما تم تحرير محضر في الغرض من قبل مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط ضد ربان السفينة، من أجل تلوث بحري ناتج عن تصريف مياه ملوثة بمسحوق فحمي متأت من قنوات تبريد محركات السفينة.

وتولت مصالح شركة «ستير» أخذ عينة من المادة الملوثة وإخضاعها للاختبارات بمخبر الشركة المعتمد، حيث أظهرت النتائج أنها مسحوق فحمي وليست مادة بترولية.

وأكد البلاغ اتخاذ بقية التدابير القانونية اللازمة في شأن السفينة وطاقمها، بما يضمن حقوق الدولة التونسية.

ويشار إلى أن والي بنزرت، بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، سالم بن يعقوب، كان قد أعطى تعليماته لأعضاء اللجنة الجهوية ونظيرتها المحلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المحيط البحري والبيئي بالمنطقة، والتدخل بالسرعة والنجاعة المطلوبتين لمعالجة الحادث، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالف.
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