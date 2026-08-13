تمديد إيقاف رجل الأعمال ماهر شعبان أربعة أشهر إضافية

قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية في حق رجل الأعمالويُذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال المذكور، من أجل تهم تتعلق بالارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والمشاركة فيه، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.وتشمل التحقيقات في هذا الملف موظفا عموميا معزولا وأطرافا أخرى، في انتظار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات.كما يُذكر أن ماهر شعبان موقوف أيضا على ذمة قضايا أخرى، تتعلق جلّها بتهم وجرائم ذات صبغة مالية.