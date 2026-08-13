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الجبل الأحمر: محاصرة عدة عناصر اجرامية خطيرة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 10:31 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران، إثر مداهمة أمنية، من محاصرة وإلقاء القبض على 16 عنصرا إجراميا بمنطقة الجبل الأحمر.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الموقوفين محل مناشير تفتيش صادرة عن هياكل قضائية وأمنية، من أجل قضايا تتعلق بالسلب والسطو والاعتداء بالعنف الشديد وإحداث الهرج والإضرار بالأمن العام بالطريق العام.


وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين، وإحالتهم على الجهات المعنية لمواصلة التتبعات العدلية والقضائية.
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