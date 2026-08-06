لطفي الرياحي: اضطراب التزويد وارتفاع الأسعار يثقلان كاهل التونسيين

دعوة إلى تحديد سقف لهامش الربح



ارتفاع كبير في أسعار بعض الأدوية



أزمة مياه معدنية... لا أزمة إنتاج



لا زيادة رسمية في أسعار المياه



التضخم بالأرقام... والواقع في الأسواق



أكد، أن تراجع نسبة التضخم إلىلا يعكس بالضرورة واقع الأسعار الذي يلمسه المواطن، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية ما تزال تتآكل بفعل الزيادات المتواصلة في عدد من المواد الأساسية.وأوضح الرياحي، خلال مداخلة على إذاعة، أن المستهلك يلاحظ ارتفاعا في أسعار مواد مختلفة، من بينها، رغم تسجيل تراجع في نسبة التضخم وفق المؤشرات الرسمية.واعتبر أن جزءا من الزيادات، خاصة في، لا يرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، داعيا إلىلمنع الزيادات العشوائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.وأضاف أن ترك الأسعار دون رقابة يؤدي إلى تكرار الزيادات بشكل متواصل، في وقت لا تشهد فيه مداخيل المواطنين النسق نفسه من الارتفاع.وبخصوص الأدوية، أوضح الرياحي أن الزيادات شملت عددا من، مشيرا إلى أن بعضها ارتفع بنسبة تراوحت بين، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.وأكد أنلأنها تمثل ضرورة صحية، بخلاف بعض المنتجات الاستهلاكية التي يمكن استبدالها ببدائل أخرى.وفي ما يتعلق بالمياه المعدنية، شدد رئيس المنظمة على أن تونس، وإنما منوأرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل، من بينها اضطرابات في إنتاج القوارير البلاستيكية، والانقطاعات الكهربائية التي أثرت على نسق الإنتاج، إلى جانب الارتفاع الكبير في الطلب بسبب موجة الحر.وأشار إلى أن الحديث المتكرر عن نقص المياه دفع بعض المواطنين إلىداخل المنازل، مما زاد من تعقيد الوضع.ونفى الرياحي وجود، موضحا أن ما يلاحظه المستهلك من ارتفاع في بعض نقاط البيع يعود إلىالذين يضيف كل منهم هامش ربح إضافيا.وختم الرياحي بالتأكيد على أن الفارق بينوما يشعر به المواطن في حياته اليومية يعود إلى أن المستهلك يقيس الأسعار من خلال ما يدفعه فعليا عند اقتناء حاجياته، في حين تستند نسبة التضخم إلى منهجية إحصائية تعتمد على سلة استهلاك ومقارنات سنوية، وهو ما يجعل الإحساس بغلاء المعيشة أكبر من النسبة المعلنة.