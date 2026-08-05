حسين الرحيلي: 'نحن ضحايا سياسات اعتمدت على الجزائر في مجال الكهرباء'

انتقادات لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا



تحذير من تداعيات ظاهرة "النينو"



أكد، اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول سارعت إلىللحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، في حين ما تزال تونس، وفق تقديره، تعتمد علىفي قطاع الطاقة.وأوضح الرحيلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامجعلى إذاعة، أن تونس تخلت عن الاستثمار المحلي في إنتاج الكهرباء، وأصبحت تعتمد علىلتغطية جزء من احتياجاتها.وانتقد الخبير لجوء الدولة إلىلإنجاز خط ربط كهربائي مع، في وقت لا تزال فيه البلاد تستورد الكهرباء لتغطية العجز المحلي.وأضاف أن بعض مشاريع الاستثمار الأجنبية في قطاع الطاقة لم تر النور بسبب مطالبة المستثمرين بضمانات حكومية لم يتم توفيرها، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى انسحاب عدد من المستثمرين، رغم إنجاز خطوط ربط عالية الكلفة لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.واعتبر الرحيلي أن، بل ترتبط أيضا بالتغيرات المناخية، وخاصةالتي قال إنها ساهمت في ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض وأثرت بشكل كبير علىوحذر من تحولإلى ما وصفه بـ، بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وحدوث موجات من التقلبات المناخية الحادة، مرجحا أن يشهد الموسم القادم، وهو ما يستوجب، وفق تقديره،