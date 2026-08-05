حسين الرحيلي: 'نحن ضحايا سياسات اعتمدت على الجزائر في مجال الكهرباء'
أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول سارعت إلى مراجعة سياساتها المناخية للحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، في حين ما تزال تونس، وفق تقديره، تعتمد على سياسات قديمة في قطاع الطاقة.
وأوضح الرحيلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن تونس تخلت عن الاستثمار المحلي في إنتاج الكهرباء، وأصبحت تعتمد على استيراد ما بين 500 و800 ميغاوات من الجزائر لتغطية جزء من احتياجاتها.
انتقادات لمشروع الربط الكهربائي مع إيطالياوانتقد الخبير لجوء الدولة إلى اقتراض 1400 مليون دينار لإنجاز خط ربط كهربائي مع إيطاليا، في وقت لا تزال فيه البلاد تستورد الكهرباء لتغطية العجز المحلي.
وأضاف أن بعض مشاريع الاستثمار الأجنبية في قطاع الطاقة لم تر النور بسبب مطالبة المستثمرين بضمانات حكومية لم يتم توفيرها، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى انسحاب عدد من المستثمرين، رغم إنجاز خطوط ربط عالية الكلفة لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.
تحذير من تداعيات ظاهرة "النينو"واعتبر الرحيلي أن أزمة الكهرباء ليست ظرفية، بل ترتبط أيضا بالتغيرات المناخية، وخاصة ظاهرة "النينو" التي قال إنها ساهمت في ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض وأثرت بشكل كبير على حوض البحر الأبيض المتوسط.
وحذر من تحول البحر الأبيض المتوسط إلى ما وصفه بـ"خزان حراري"، بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وحدوث موجات من التقلبات المناخية الحادة، مرجحا أن يشهد الموسم القادم شتاء أكثر قسوة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، الإسراع في مراجعة السياسات المعتمدة والاستعداد لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح الرحيلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن تونس تخلت عن الاستثمار المحلي في إنتاج الكهرباء، وأصبحت تعتمد على استيراد ما بين 500 و800 ميغاوات من الجزائر لتغطية جزء من احتياجاتها.
انتقادات لمشروع الربط الكهربائي مع إيطالياوانتقد الخبير لجوء الدولة إلى اقتراض 1400 مليون دينار لإنجاز خط ربط كهربائي مع إيطاليا، في وقت لا تزال فيه البلاد تستورد الكهرباء لتغطية العجز المحلي.
وأضاف أن بعض مشاريع الاستثمار الأجنبية في قطاع الطاقة لم تر النور بسبب مطالبة المستثمرين بضمانات حكومية لم يتم توفيرها، وهو ما أدى، حسب قوله، إلى انسحاب عدد من المستثمرين، رغم إنجاز خطوط ربط عالية الكلفة لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.
تحذير من تداعيات ظاهرة "النينو"واعتبر الرحيلي أن أزمة الكهرباء ليست ظرفية، بل ترتبط أيضا بالتغيرات المناخية، وخاصة ظاهرة "النينو" التي قال إنها ساهمت في ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض وأثرت بشكل كبير على حوض البحر الأبيض المتوسط.
وحذر من تحول البحر الأبيض المتوسط إلى ما وصفه بـ"خزان حراري"، بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وحدوث موجات من التقلبات المناخية الحادة، مرجحا أن يشهد الموسم القادم شتاء أكثر قسوة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، الإسراع في مراجعة السياسات المعتمدة والاستعداد لمواجهة هذه التحديات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334058