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فاطمة المسدي تعلن الدخول في "استراحة محارب" قبل العودة "للعمل من اجل الوطن" في سبتمبر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 16:19 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت الثلاثاء 4 اوت، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي دخولها في استراحة محارب بداية من 5 اوت قبل العودة للعمل من اجل الوطن في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقالت في تدوينة بصفحتها على فايسبوك " سأخذ استراحة محارب، فالعمل من أجل الوطن يحتاج أيضًا إلى وقت للتقييم واستعادة الطاقة.


وتابعت بالقول "قررت أن تكون لي عودة في بداية سبتمبر للحديث عن ملفات صفاقس والوطن، وسأواصل قول ما أراه ضروريًا دون الدخول في صراعات جانبية أو حسابات شخصية، مضيفة أن القضايا الكبرى لا تُبنى بالضجيج، بل بالعمل والصبر والإيمان بأن الإصلاح ممكن.
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