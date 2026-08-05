JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:15 Tunis

إيداع ثلاثة أشخاص السجن في قضية تبييض أموال وترويج مخدرات.. وتحجير السفر على لاعب كرة قدم سابق

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a72fb751299f7.09484326_olknpjmegfqih.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 09:43 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، مع إصدار قرار بـتحجير السفر على خمسة آخرين، من بينهم لاعب سابق في الرابطة المحترفة لكرة القدم، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغاية تبييض الأموال وترويج المخدرات.

وتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت إثر معلومات وردت على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، حول الاشتباه في تورط امرأة تقطن بمنطقة طبربة في ترويج المخدرات.


وبعد وضعها تحت المراقبة لعدة أسابيع، كشفت التحريات عن انخراطها ضمن شبكة تنشط في ترويج المخدرات بجهة طبربة وعدد من معتمديات ولاية منوبة.


وأسفرت الأبحاث عن إيقاف سبعة أشخاص آخرين، من بينهم امرأتان، إضافة إلى لاعب سابق في عدد من أندية الرابطة المحترفة لكرة القدم .

كما تم خلال العملية حجز حوالي 150 صفيحة من مخدر الزطلة، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز 500 ألف دينار، يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وبإحالة جميع الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين، والإبقاء على خمسة آخرين في حالة سراح مع تحجير السفر عليهم، ومن بينهم اللاعب السابق الذي يدير حاليا فضاء رياضيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334033

babnet

كل الأخبار...

10:15 - الوضعية العقارية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية: موضوع جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية
10:08 - مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة محور لقاء وزير الخارجية مع نظيرته الفلسطينية
10:06 - طقس... خلايا رعدية وأمطار محليا غزيرة بعدد من الجهات بداية من ظهر اليوم
09:43 - إيداع ثلاثة أشخاص السجن في قضية تبييض أموال وترويج مخدرات.. وتحجير السفر على لاعب كرة قدم سابق
08:20 - إيلون ماسك يجدد تحذيره: الذكاء الاصطناعي قد يكون أخطر من القنبلة النووية
08:11 - القبض على منتحل صفة مسؤول بولاية تونس تضرر منه العشرات
08:09 - منوبة : يقتل زميله في العمل بآلة حادة
07:56 - مواطن تونسي مقيم بسويسرا يشيد بتفاعل الديوانة مع شكوى تقدم بها ضد أعوان في معبر حدودي
07:48 - مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما: تونس تواجه كرواتيا غدا من أجل المركز الـ17
07:12 - ولاية سوسة: زيارة ميدانية ،وجلسة عمل لمتابعة الوضع البيئي بالحوزة العقارية للشركة التونسية للسكك الحديدية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 أوت 2026 | 21 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:14
12:32
05:28
03:49
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet37°
34° Babnet
الــرياح:
2.29 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-28
36°-26
37°-27
38°-26
35°-26
  • Avoirs en devises 23381,2
  • (04/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37890 DT
  • (04/08)
  • 1 $ = 2,93117 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/08)     772,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/08)   29782 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio