إيداع ثلاثة أشخاص السجن في قضية تبييض أموال وترويج مخدرات.. وتحجير السفر على لاعب كرة قدم سابق

أصدربطاقاتفي حق، مع إصدار قرار بـعلى، من بينهم، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهاتوتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت إثر معلومات وردت على، حول الاشتباه في تورط امرأة تقطن بمنطقةفي ترويج المخدرات.وبعد وضعها تحت المراقبة لعدة أسابيع، كشفت التحريات عن انخراطها ضمنبجهة طبربة وعدد من معتمدياتوأسفرت الأبحاث عن إيقاف، من بينهم، إضافة إلىكما تم خلال العملية، إلى جانبتجاوز، يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.وبإحالة جميع الموقوفين على أنظار، تقرر إصدارفي حق، والإبقاء علىفي حالة سراح مع، ومن بينهم اللاعب السابق الذي يدير حاليا فضاء رياضيا.