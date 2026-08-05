إيداع ثلاثة أشخاص السجن في قضية تبييض أموال وترويج مخدرات.. وتحجير السفر على لاعب كرة قدم سابق
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، مع إصدار قرار بـتحجير السفر على خمسة آخرين، من بينهم لاعب سابق في الرابطة المحترفة لكرة القدم، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغاية تبييض الأموال وترويج المخدرات.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت إثر معلومات وردت على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، حول الاشتباه في تورط امرأة تقطن بمنطقة طبربة في ترويج المخدرات.
وبعد وضعها تحت المراقبة لعدة أسابيع، كشفت التحريات عن انخراطها ضمن شبكة تنشط في ترويج المخدرات بجهة طبربة وعدد من معتمديات ولاية منوبة.
وأسفرت الأبحاث عن إيقاف سبعة أشخاص آخرين، من بينهم امرأتان، إضافة إلى لاعب سابق في عدد من أندية الرابطة المحترفة لكرة القدم .
كما تم خلال العملية حجز حوالي 150 صفيحة من مخدر الزطلة، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز 500 ألف دينار، يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.
وبإحالة جميع الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين، والإبقاء على خمسة آخرين في حالة سراح مع تحجير السفر عليهم، ومن بينهم اللاعب السابق الذي يدير حاليا فضاء رياضيا.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت إثر معلومات وردت على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، حول الاشتباه في تورط امرأة تقطن بمنطقة طبربة في ترويج المخدرات.
وبعد وضعها تحت المراقبة لعدة أسابيع، كشفت التحريات عن انخراطها ضمن شبكة تنشط في ترويج المخدرات بجهة طبربة وعدد من معتمديات ولاية منوبة.
وأسفرت الأبحاث عن إيقاف سبعة أشخاص آخرين، من بينهم امرأتان، إضافة إلى لاعب سابق في عدد من أندية الرابطة المحترفة لكرة القدم .
كما تم خلال العملية حجز حوالي 150 صفيحة من مخدر الزطلة، إلى جانب مبلغ مالي تجاوز 500 ألف دينار، يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.
وبإحالة جميع الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين، والإبقاء على خمسة آخرين في حالة سراح مع تحجير السفر عليهم، ومن بينهم اللاعب السابق الذي يدير حاليا فضاء رياضيا.
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