القبض على منتحل صفة مسؤول بولاية تونس تضرر منه العشرات

تمكنت إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة أول أمس من الإطاحة بشخص انتحل صفة مسؤول بولاية تونس ، إثر تورطه في تنفيذ عمليات تحيل واسعة النطاق استهدفت عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على رخص للنقل العمومي.وتعود تفاصيل القضية إلى توفر معلومات دقيقة لدى الأجهزة الأمنية تفيد بنشاط شخص يتعمد تقديم نفسه للضحايا بصفة مسؤول نافذ بولاية تونس، موهماً إياهم بقدرته على التدخل لفائدتهم وتمكينهم من الحصول على رخص "تاكسي فردي" مقابل مبالغ مالية هامة.وعقب تعميق التحريات الميدانية ورصد تحركات المشتبه فيه، تمكنت الفرقة المذكورة في وقت قياسي من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه في حالة تلبس. وبالتحري معه وإخضاعه للأبحاث الأولية، تبين أن قائمات ضحاياه تضم العشرات ممن وقعوا في شباك وعوده الزائفة وسلموه مبالغ مالية تفاوتت قيمتها.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وفتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل "التحيل وانتحال صفة تنظيمية"، واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في شأنه لإحالته على أنظار القضاء.