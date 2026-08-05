JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:20 Tunis

القبض على منتحل صفة مسؤول بولاية تونس تضرر منه العشرات

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a72e2bfe32cd0.82073423_hqjlkpmeofgni.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 08:11 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تمكنت إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة أول أمس من الإطاحة بشخص انتحل صفة مسؤول بولاية تونس ، إثر تورطه في تنفيذ عمليات تحيل واسعة النطاق استهدفت عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على رخص للنقل العمومي.

وتعود تفاصيل القضية إلى توفر معلومات دقيقة لدى الأجهزة الأمنية تفيد بنشاط شخص يتعمد تقديم نفسه للضحايا بصفة مسؤول نافذ بولاية تونس، موهماً إياهم بقدرته على التدخل لفائدتهم وتمكينهم من الحصول على رخص "تاكسي فردي" مقابل مبالغ مالية هامة.


وعقب تعميق التحريات الميدانية ورصد تحركات المشتبه فيه، تمكنت الفرقة المذكورة في وقت قياسي من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه في حالة تلبس. وبالتحري معه وإخضاعه للأبحاث الأولية، تبين أن قائمات ضحاياه تضم العشرات ممن وقعوا في شباك وعوده الزائفة وسلموه مبالغ مالية تفاوتت قيمتها.


وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وفتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل "التحيل وانتحال صفة تنظيمية"، واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في شأنه لإحالته على أنظار القضاء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334031

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 أوت 2026 | 21 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:14
12:32
05:28
03:49
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet38°
31° Babnet
الــرياح:
3.22 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-28
36°-26
37°-26
38°-26
36°-27
  • Avoirs en devises 23381,2
  • (04/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37890 DT
  • (04/08)
  • 1 $ = 2,93117 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/08)     772,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/08)   29782 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio