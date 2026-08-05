منوبة : يقتل زميله في العمل بآلة حادة

شهدت منطقة برج العامري من ولاية منوبة حادثة أليمة أدت إلى مقتل عامل على يد زميله إثر نشوب خلاف بينهما داخل موقع بناء بالمنطقة، واستخدام الجاني لآلة حادة"بالة' أودت بحياة الضحية في الحين.وفي تفاصيل الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين العاملين سرعان ما تطورت إلى اعتداء باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن إصابة الضحية بليغة أدت إلى وفاته على عين المكان.وفور إشعارها بالحادثة، تدخلت وحدات الحرس الوطني ببرج العامري بسرعة وكثفت تحرياتها، مما مكنها من ألقاء القبض على المظنون فيه في ظرف قياسي.وقد تم رفعت جثة الهالك وتحويلها إلى الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، فيما أُذن لفرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بفتح بحث تحقيقي في القضية للوقوف على ملابسات ودوافع هذه الجريمة وإحالة الجاني على أنظار العدالة.