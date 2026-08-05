مواطن تونسي مقيم بسويسرا يشيد بتفاعل الديوانة مع شكوى تقدم بها ضد أعوان في معبر حدودي

أكد المواطن التونسي، المقيم بمدينةمنذ، أن الإدارة العامة للديوانة تعاملت بسرعة وفاعلية مع شكوى تقدم بها إثر تعرضه، حسب روايته، إلى معاملة غير لائقة من قبل عونين ديوانيين أثناء عبوره أحد المعابر الحدودية.وأوضح نور الدين جماعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامجعلى، أنه كان بصدد الانتظار في الطابور لاستكمال إجراءات العبور، قبل أن يتم، وفق قوله، السماح لسيدة بتجاوز الصف، وهو ما دفعه إلى الاعتراض والمطالبة باحترام مبدأ المساواة بين جميع المسافرين.وأضاف أن ملاحظته قوبلت برد فعل وصفه بغير اللائق من قبل عونين ديوانيين، الأمر الذي أثر فيه ودفعه إلى التفكير في تقديم شكوى، خاصة بعد أن كان قد استمع في وقت سابق إلى دعوة من مسؤول بالإدارة العامة للديوانة عبر الإذاعة، تحث المواطنين على التبليغ عن أي تجاوزات يتعرضون لها.وأشار إلى أنه، وقبل مغادرته تونس بيوم واحد، توجه إلى مصالح الديوانة لتقديم شكواه، حيث لقي، حسب تعبيره،من مختلف المسؤولين الذين تعاملوا مع الملف بجدية.وأكد أن أحد المسؤولين بالديوانة،، استقبله في مكتبه، واستمع إلى تفاصيل الواقعة، قبل أن يتم استدعاء الأعوان المعنيين ومواجهتهم بالشكوى، مضيفا أن العونين قدما له اعتذارهما بحضور المسؤولين.وأوضح المتدخل أنه لا يعلم ما إذا كانت الإدارة قد اتخذت إجراءات تأديبية في حق الأعوان، معتبرا أن ما لمسه منيعد مؤشرا إيجابيا على تطور علاقة الإدارة بالمواطن.كما أشاد بحسن المعاملة التي حظي بها لاحقا أثناء استكمال إجراءات مغادرته البلاد، معتبرا أن ما عاشه يعكس تحسنا في طريقة تعامل الإدارة مع المواطنين، وداعيا إلى مواصلة ترسيخ ثقافة احترام المواطن والتفاعل مع شكاواه.وكان الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري كان أكد في تدخل اذاعي سابق، أنتمس بحقوق المواطنين أو بصورة المؤسسة.وأوضح أن الديوانة تضم إطارات وأعوانا يعملون وفق قيم الانضباط واحترام القانون، داعيا المواطنين إلى، وعدم تعميم الأخطاء على كامل المؤسسة.