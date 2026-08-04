فتح تحقيق في العثور على أسلحة وذخيرة داخل منزل والٍ سابق موقوف في قضية فساد

أذنتبتكليفبالتحقيق في ملابسات العثور علىداخل منزلموقوف على ذمة قضية تتعلق بشبهاتوتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت إثرتقدمت بها زوجة الوالي السابق، أفادت فيها بتعرض منزل الأسرة، الكائن بإحدى معتمديات، إلىوبالتنسيق مع، تحولت فرقة أمنية إلى المنزل لمعاينة آثار السرقة، حيث أسفر التفتيش عن العثور على:يفوقوبعد إعلام النيابة العمومية بنتائج التفتيش، أذنت بإحالة الملف إلى، الذي قرر تكليفبمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عنوأسباب وجوده داخل منزل الوالي السابق، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.