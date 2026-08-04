فتح تحقيق في العثور على أسلحة وذخيرة داخل منزل والٍ سابق موقوف في قضية فساد
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالتحقيق في ملابسات العثور على أسلحة نارية وذخيرة داخل منزل والٍ سابق موقوف على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدمت بها زوجة الوالي السابق، أفادت فيها بتعرض منزل الأسرة، الكائن بإحدى معتمديات ولاية المهدية، إلى عملية سرقة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحولت فرقة أمنية إلى المنزل لمعاينة آثار السرقة، حيث أسفر التفتيش عن العثور على:
* مسدسين ناريين.
* بندقية صيد.
* كمية من الذخيرة.
* مبلغ من العملة الصعبة يفوق 100 ألف دينار.
* كمية هامة من المصوغ.
وبعد إعلام النيابة العمومية بنتائج التفتيش، أذنت بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي قرر تكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات المحجوز وأسباب وجوده داخل منزل الوالي السابق، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدمت بها زوجة الوالي السابق، أفادت فيها بتعرض منزل الأسرة، الكائن بإحدى معتمديات ولاية المهدية، إلى عملية سرقة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحولت فرقة أمنية إلى المنزل لمعاينة آثار السرقة، حيث أسفر التفتيش عن العثور على:
* مسدسين ناريين.
* بندقية صيد.
* كمية من الذخيرة.
* مبلغ من العملة الصعبة يفوق 100 ألف دينار.
* كمية هامة من المصوغ.
وبعد إعلام النيابة العمومية بنتائج التفتيش، أذنت بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي قرر تكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات المحجوز وأسباب وجوده داخل منزل الوالي السابق، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
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