مدير عام الستاغ يوجّه رسالة شكر وتقدير لشركة الكهرباء الجزائرية تقديرا للدعم المتواصل في تزويد تونس بالكهرباء

وجّه الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، رسالة شكر وتقدير لنظيره في شركة الكهرباء و الغاز الجزائرية "سونلغاز" ولكافة أعوان واطارات الشركة.وحسب نص الرسالة التي نشرتها اليوم الثلاثاء 4 اوت، الشركة الجزائرية للكهرباء بصفحتها الرسمية على فايسبوك، فقد توجه مدير عام الستاغ باسم كافة أعوان الشركة بالشكر لنظيره الجزائري تقديرًا للدعم المتواصل من خلال تزويد تونس بالكهرباء خلال هذه الفترة الاستثنائية وفق ما جاء في الرسالة.