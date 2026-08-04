رأس جدير: حجز نحو 23 كلغ من الكوكايين داخل سيارة قادمة من ليبيا

تمكنت وحداتالعاملة بمعبر، صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة منوأسفرت العملية عن حجز حوالي، كانتداخل سيارة قادمة منوتحملووفق ما نقله مراسل "الجوهرة أف أم" تموالاحتفاظ بالأشخاص الذين كانوا على متنها، في انتظار استكمالوالأبحاث اللازمة للكشف عن جميع ملابسات العملية والأطراف المتورطة فيها.