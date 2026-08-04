رأس جدير: حجز نحو 23 كلغ من الكوكايين داخل سيارة قادمة من ليبيا
تمكنت وحدات الحراسة والتفتيشات التابعة للديوانة التونسية العاملة بمعبر رأس جدير، صباح اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مخدر الكوكايين.
وأسفرت العملية عن حجز حوالي 23 كيلوغراما من الكوكايين، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من الأراضي الليبية وتحمل ترقيما أجنبيا.
ووفق ما نقله مراسل "الجوهرة أف أم" تم حجز السيارة والاحتفاظ بالأشخاص الذين كانوا على متنها، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والأبحاث اللازمة للكشف عن جميع ملابسات العملية والأطراف المتورطة فيها.
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