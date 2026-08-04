قفصة: البئر العميقة "القصر" تدخل حيز الاستغلال الفعلي

انطلق، اليوم الثلاثاء، الاستغلال الفعلي للبئر العميقة "القصر" المنجزة على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 بمعتمدية القصر من ولاية قفصة بكلفة جملية تناهز 1،030 مليون دينار.وأوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، سفيان يوسفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه البئر، التي تعمل بطاقة دفق تقدّر بـ50 لترا في الثانية، ستمكّن من تعزيز الموارد المائية لـ20 ألف مشترك أي ما يعادل حوالي 60 ألف ساكن بمعتمدية القصر خاصة في ما يعرف بالأحياء العلوية (رأس الكاف والراڨوبة والعجامة).وأضاف أنّ هذه البئر العميقة ستساعد أيضا على انتظام التزوّد بالماء الصالح للشرب بكل من أحياء العسّالة والدوالي بقفصة المدينة، باعتبار أن جزءا من المياه الموزّعة عبر شبكتها كانت توجه إلى عدد من مناطق معتمدية القصر.يذكر أن المشروع شمل وضع قنوات من الحديد المصبوب قطر 300 مم وربطها بمنظومة التزود بالقصر، إضافة إلى تجهيز البئر وكهربتها، والقيام بأشغال هندسة مدنية، وإحداث منشآت مائية، وفق نفس المصدر.