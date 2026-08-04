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حجز رطل من الكوكايين ومبلغ مالي هام بحوزة بائع فواكه جافة بأريانة

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 10:01 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، مساء أمس الاثنين، من الإطاحة ببائع فواكه جافة بولاية أريانة، بعد الاشتباه في استغلاله محله التجاري لترويج المخدرات.

وجاءت العملية في إطار تعقب عصابات وشبكات ترويج المخدرات، إثر توفر معلومات تفيد بانخراط المظنون فيه في هذا النشاط. وبناء على ذلك، كثفت الوحدات الأمنية تحرياتها، ووضعته تحت مراقبة دقيقة، قبل التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.


وخلال مداهمة منزل المشتبه به، تم ضبطه داخله، وأسفر التفتيش عن حجز أكثر من رطل من الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي هام يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.


وبمواصلة الأبحاث، تم اقتياد المظنون فيه إلى محله المخصص لبيع الفواكه الجافة، حيث أمكن، بعد تفتيشه بحضوره، حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة).

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه، مع مواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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