حجز رطل من الكوكايين ومبلغ مالي هام بحوزة بائع فواكه جافة بأريانة

تمكن أعوان، مساء أمس الاثنين، من الإطاحة ببائعبولاية، بعد الاشتباه في استغلاله محله التجاري لترويجوجاءت العملية في إطار تعقب، إثر توفر معلومات تفيد بانخراط المظنون فيه في هذا النشاط. وبناء على ذلك، كثفت الوحدات الأمنية تحرياتها، ووضعته تحت، قبل التنسيق معوخلال مداهمة منزل المشتبه به، تم ضبطه داخله، وأسفر التفتيش عن حجز أكثر من، إلى جانبيشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.وبمواصلة الأبحاث، تم اقتياد المظنون فيه إلى محله المخصص لبيع، حيث أمكن، بعد تفتيشه بحضوره، حجزوباستشارة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه، مع مواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.