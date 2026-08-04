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ينشط بولايات تونس الكبرى... الاطاحة بأخطر متحيل على أصحاب المحلات التجارية والاكشاك

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 08:06 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي من الإطاحة بمنحرف مصنف خطير، في العقد الرابع من العمر ومن ذوي السوابق العدلية، إثر تورطه في تنفيذ سلسلة من عمليات التحيل والسرقة استهدفت أصحاب الأكشاك والمحلات التجارية بمختلف ولايات تونس الكبرى.

وكشفت الأبحاث أن المظنون فيه كان يتردد على الأكشاك والمحلات التجارية، ويتظاهر برغبته في اقتناء بضائع تفوق قيمتها 300 دينار، وقبل تسديد ثمنها يوهم صاحب المحل برغبته في جلب غرض من خارج المحل أو من مكان قريب، ثم يستغل الفرصة ويفر بالبضاعة على متن سيارة أجرة (تاكسي) تكون في انتظاره بالخارج لتأمين عملية الهروب.


وأظهرت التحريات أن الموقوف محل 8 مناشير تفتيش صادرة لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة، كما تبين تورطه في نحو 20 قضية عدلية، أغلبها تتعلق بجرائم التحيل والسرقة باستعمال الحيلة.


كما أسفرت العملية عن حجز سكين كبير الحجم وعبوة غاز مشل للحركة كان يستعملهما في تنفيذ عملياته الإجرامية، واعترف المشتبه به بأنه حاول في بعض المناسبات طعن عدد من ضحاياه بعد انكشاف أمره.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث، مع مواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

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