ينشط بولايات تونس الكبرى... الاطاحة بأخطر متحيل على أصحاب المحلات التجارية والاكشاك

تمكنت الوحدات الأمنية التابعةمن الإطاحة بمنحرف، فيومن، إثر تورطه في تنفيذ سلسلة مناستهدفت أصحاب الأكشاك والمحلات التجارية بمختلف ولاياتوكشفت الأبحاث أن المظنون فيه كان يتردد على، ويتظاهر برغبته في اقتناء بضائع تفوق قيمتها، وقبل تسديد ثمنها يوهم صاحب المحل برغبته في جلب غرض من خارج المحل أو من مكان قريب، ثم يستغل الفرصة ويفر بالبضاعة على متنتكون في انتظاره بالخارج لتأمين عملية الهروب.وأظهرت التحريات أن الموقوف محلصادرة لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة، كما تبين تورطه في نحو، أغلبها تتعلق بجرائمكما أسفرت العملية عن حجزكان يستعملهما في تنفيذ عملياته الإجرامية، واعترف المشتبه به بأنه حاول في بعض المناسباتبعد انكشاف أمره.وباستشارة، أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث، مع مواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.