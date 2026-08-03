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حادث المرور في مدخل كورنيش رفراف الحماري أسفر عن أكثر من 8 إصابات

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 15:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
شهد مدخل كورنيش رفراف – الحماري، صباح اليوم الإثنين 3 أوت 2026، حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين بسيارة نقل (لواج)، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الوحدات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وفتحت تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
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