حادث المرور في مدخل كورنيش رفراف الحماري أسفر عن أكثر من 8 إصابات

شهد مدخل كورنيش رفراف – الحماري، صباح اليوم الإثنين 3 أوت 2026، حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين بسيارة نقل (لواج)، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الوحدات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وفتحت تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.