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الغاء حفل رامي عياش بمهرجان بنزرت بسبب "تحيّل" متعهّد الحفلات المكلف بالتنظيم

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 16:31 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت الاثنين 3 أوت، جمعيّة مهرجان بنزرت الدّولي عن إلغاء حفل الفنّان اللبناني رامي عياش، المُبرمج ليوم الثلاثاء 4 أوت 2026.

وأكّدت الجمعية، على أنّ هذا الظرف "طارئ وخارج عن مسؤوليتها"، مُؤكّدة حرصها الدائم على احترام جمهورها وضمان حسن سير برمجتها وفق أعلى معايير الجدية والمسؤولية.


من جانبه أصدر المكتب الاعلامي للفنان رامي عياش بيانا أفاد من خلاله بأن الغاء الحفل سببه سلسلة من الخروقات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها متعهد الحفلات المكلف بالتنظيم.


وأفاد البيان بأن متعهد الحفلات تعمد التحيّل وعدم الالتزام بأدنى أدبيات العمل المهني، إذ لم يقم بإمضاء العقد النهائي مع إدارة أعمال الفنان، كما أرسل تذاكر سفر وحجوزات طيران وهمية للفنان وفريقه، فضلا عن عدم توفير تصاريح الدخول الرسمية إلى الأراضي التونسية، وعدم إرسال حجوزات الفندق، والإخلال الكلي بالتعهدات المالية المبرمة.

واوضح ان الفنان رامي عياش ومكتبه بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حلول ودية، وتم إمهال المتعهد أكثر من فرصة لتدارك أخطائه، إلا أنه استمر في المماطلة والتسويف حتى اللحظات الأخيرة.
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