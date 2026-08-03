راس الطابية: الأمن يطيح بـ "عصابة كشكشلو" الاجرامية

تكتيك أمني محكم وسقوط مباغت



إجراءات قانونية صارمة



في عملية أمنية نوعية ناجحة، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تُعرف بـ "عصابة كشكشلو"، المختصة في ترويج الأقراص المخدرة و"المؤثرات العقيلة" بجهة راس الطابية والمناطق المجاورة لها.وجاءت هذه العملية إثر ورود معلومات دقيقة لدى الوحدات الأمنية بالعمران حول نشاط مريب لشبكة يتزعمها الملقب بـ "كشكشلو"، وتتعمد استهداف الشباب والأحياء الشعبية بالمنطقة لترويج مختلف أنواع السموم.وبعد إعداد كمين محكم وتتبع دقيق لتحركات عناصر الشبكة، تمكنت الإطارات والأعوان الميدانيون من إلقاء القبض على العناصر الرئيسية للوفاق الإجرامي، وبتفتيشهم والأماكن التي يستغلونها، تم حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة المجهزة للترويج.ومبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء كان يستخدمها عناصر العصابة في فرض السيطرة والترهيب.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع أفراد "عصابة كشكشلو" وحجز المواد المخدرة والمبالغ المالية، ومباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق إجرامي لترويج ومسك مواد مخدرة"، مع تواصل التحريات للكشف عن بقية الأطراف التي قد تكون لها صلة بهذه الشبكة.وتأتي هذه الضربات الأمنية متتالية لتعزيز التواجد الميداني وفرض سيادة القانون وقطع دابر شبكات الترويج التي تستهدف أمن الناشئة والأحياء السكنية.