JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:50 Tunis

توزر: العثور على جثة رضيع حديث الولادة في حاوية فضلات

<img src=http://www.babnet.net/images/9/ambulanceprotectioncivile.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 11:38 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تم مساء الأحد 2 أوت، العثور على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة في إحدى حاويات الفضلات وعليها اثار نهش كلاب بولاية توزر.
وقد حلت السلطات علي عين المكان لمعاينة الجثة ورفعها فيما تم الاذن بفتح بحث في الموضوع لتحديد ملابسات الحادثة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333917

babnet

كل الأخبار...

12:50 - مونديال الكرة الطائرة تحت 17 سنة: المنتخب التونسي للفتيات يتوجه إلى الشيلي للمشاركة في البطولة العالمية
12:48 - مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما: تونس تستهل الدور الترتيبي بالفوز على الأوروغواي
12:45 - الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): المنتخب التونسي لأقل من 21 عاما يدخل في تربص تحضيري بـ22 لاعبا
12:39 - إنفانتينو يفقد حلفاءه.. ويلز وإنجلترا تنضمان إلى معسكر المعارضين
12:27 - الستاغ: قطع دوري للكهرباء بعدد من مناطق تونس الكبرى اليوم
11:48 - مهرجان بوقرنين الدولي: حمزة بوشناق يقدم عرض "أوركسترا" للاحتفاء بخصوصية تجربته في الموسيقى التصويرية
11:38 - توزر: العثور على جثة رضيع حديث الولادة في حاوية فضلات
11:34 - وزارة المالية تنشر معدلات الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من 2026
11:21 - La défense de Sihem Ben Sedrine se pourvoit en cassation contre son renvoi devant la chambre criminelle
11:18 - فريق الدفاع عن سهام بن سدرين يطعن بالتعقيب في قرار إحالتها على الدائرة الجنائية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 أوت 2026 | 19 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:14
12:32
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet41°
41° Babnet
الــرياح:
3.62 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
43°-29
37°-28
36°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23217,4
  • (31/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37850 DT
  • (31/07)
  • 1 $ = 2,94015 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/07)     851,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/07)   29771 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio