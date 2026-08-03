توزر: العثور على جثة رضيع حديث الولادة في حاوية فضلات

<img src=http://www.babnet.net/images/9/ambulanceprotectioncivile.jpg>

تم مساء الأحد 2 أوت، العثور على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة في إحدى حاويات الفضلات وعليها اثار نهش كلاب بولاية توزر.

وقد حلت السلطات علي عين المكان لمعاينة الجثة ورفعها فيما تم الاذن بفتح بحث في الموضوع لتحديد ملابسات الحادثة.