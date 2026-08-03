La défense de Sihem Ben Sedrine se pourvoit en cassation contre son renvoi devant la chambre criminelle

Les avocats de, ancienne présidente de l', ont introduit unpour contester la décision de son renvoi devant laCette procédure concerne le dossier relatif à laAuparavant, laprès laavait décidé de renvoyer, laissée en liberté, devant la juridiction compétente afin qu'elle soit jugée pour des, ainsi que pour, dans le cadre de cette affaire.L'affaire sera examinée, après les vacances judiciaires, par l'une des chambres pénales de la Cour de cassation, qui devra se prononcer sur le pourvoi introduit par la défense et décider de la suite à donner à la décision de renvoi.