La défense de Sihem Ben Sedrine se pourvoit en cassation contre son renvoi devant la chambre criminelle
Les avocats de Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), ont introduit un pourvoi en cassation pour contester la décision de son renvoi devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière.
Cette procédure concerne le dossier relatif à la gestion financière et administrative des archives de l'Instance Vérité et Dignité.
Auparavant, la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis avait décidé de renvoyer Sihem Ben Sedrine, laissée en liberté, devant la juridiction compétente afin qu'elle soit jugée pour des infractions financières, ainsi que pour faux, détention et usage de faux, dans le cadre de cette affaire.
L'affaire sera examinée, après les vacances judiciaires, par l'une des chambres pénales de la Cour de cassation, qui devra se prononcer sur le pourvoi introduit par la défense et décider de la suite à donner à la décision de renvoi.
Cette procédure concerne le dossier relatif à la gestion financière et administrative des archives de l'Instance Vérité et Dignité.
Auparavant, la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis avait décidé de renvoyer Sihem Ben Sedrine, laissée en liberté, devant la juridiction compétente afin qu'elle soit jugée pour des infractions financières, ainsi que pour faux, détention et usage de faux, dans le cadre de cette affaire.
L'affaire sera examinée, après les vacances judiciaires, par l'une des chambres pénales de la Cour de cassation, qui devra se prononcer sur le pourvoi introduit par la défense et décider de la suite à donner à la décision de renvoi.
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