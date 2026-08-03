JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:34 Tunis

La défense de Sihem Ben Sedrine se pourvoit en cassation contre son renvoi devant la chambre criminelle

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sihemIVD.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 11:21 Lecture 0 min, 45 sec
      
Les avocats de Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), ont introduit un pourvoi en cassation pour contester la décision de son renvoi devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière.

Cette procédure concerne le dossier relatif à la gestion financière et administrative des archives de l'Instance Vérité et Dignité.


Auparavant, la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis avait décidé de renvoyer Sihem Ben Sedrine, laissée en liberté, devant la juridiction compétente afin qu'elle soit jugée pour des infractions financières, ainsi que pour faux, détention et usage de faux, dans le cadre de cette affaire.


L'affaire sera examinée, après les vacances judiciaires, par l'une des chambres pénales de la Cour de cassation, qui devra se prononcer sur le pourvoi introduit par la défense et décider de la suite à donner à la décision de renvoi.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333915

babnet

كل الأخبار...

11:34 - وزارة المالية تنشر معدلات الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من 2026
11:21 - La défense de Sihem Ben Sedrine se pourvoit en cassation contre son renvoi devant la chambre criminelle
11:18 - فريق الدفاع عن سهام بن سدرين يطعن بالتعقيب في قرار إحالتها على الدائرة الجنائية
11:03 - بن عروس : مسرح أوذنة يهتز على إيقاعات أغاني الهادي حبوبه في اختتام الدورة الثانية لمهرجانها الدولي للفنون الشعبية
10:57 - الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية
10:52 - وزارة الفلاحة تحدد كمية الحلفاء المزمع جنيها ب 10 الاف طن خلال موسم 2026-2027
10:49 - الحماية المدنية: 592 تدخلا خلال الـ24 ساعة الماضية منها 150 لإطفاء الحرائق
09:04 - ندوة إقليمية ببنزرت الثلاثاء لتعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية
09:02 - أزمة بين يويفا وفيفا تتصاعد.. دعوات لسحب الثقة من إنفانتينو قبل انتخابات 2027
08:48 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في مختلف الجهات ليوم الاثنين 3 أوت 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 أوت 2026 | 19 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:14
12:32
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 18
Babnet
Babnet41°
39° Babnet
الــرياح:
1.71 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
43°-29
37°-28
36°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23217,4
  • (31/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37850 DT
  • (31/07)
  • 1 $ = 2,94015 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/07)     851,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/07)   29771 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio